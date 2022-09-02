الأرجنتين: وفاة ثلاثة اشخاص في تفشي مرض غامض

تراقب منظمة الصحة العالمية والمركز الأوروبي لمكافحة الأمراض تفشي المرض في الأرجنتين.

تسبب تفشي مرض غامض في الأرجنتين في وفاة ثلاثة أشخاص. أُعلن ذلك الليلة (الجمعة) من قبل السلطات الصحية في البلاد.

وفي مستشفى خاص في توكومان بشمال الأرجنتين، أصيب تسعة أشخاص بمرض مجهول في الأسبوعين الماضيين. توفي ثلاثة منهم: مريضة تبلغ من العمر 70 عامًا وطبيب وممرضة عالجها. في أعراض المرض: التهاب رئوي وحمى.

واستبعدت السلطات الصحية بالمنطقة احتمال وجود أكثر من 30 فيروسا وبكتيريا معروفة منها كورونا وهانتا وعدة سلالات من الليجيونيلا. وتراقب منظمة الصحة العالمية والمركز الأوروبي لمكافحة الأمراض تفشي المرض في الأرجنتين.