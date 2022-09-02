English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر

الأرجنتين: وفاة ثلاثة اشخاص في تفشي مرض غامض

i24news

دقيقة 1
علم أرجنتيني معلق في مستشفى متنقل للقوات الجوية في بوينس آيرس ، الأرجنتين ، الجمعة ، 3 أبريل ، 2020
(AP Photo/Victor R. Caivano)علم أرجنتيني معلق في مستشفى متنقل للقوات الجوية في بوينس آيرس ، الأرجنتين ، الجمعة ، 3 أبريل ، 2020

تراقب منظمة الصحة العالمية والمركز الأوروبي لمكافحة الأمراض تفشي المرض في الأرجنتين.

تسبب تفشي مرض غامض في الأرجنتين في وفاة ثلاثة أشخاص. أُعلن ذلك الليلة (الجمعة) من قبل السلطات الصحية في البلاد.

Video poster

وفي مستشفى خاص في توكومان بشمال الأرجنتين، أصيب تسعة أشخاص بمرض مجهول في الأسبوعين الماضيين. توفي ثلاثة منهم: مريضة تبلغ من العمر 70 عامًا وطبيب وممرضة عالجها. في أعراض المرض: التهاب رئوي وحمى.

واستبعدت السلطات الصحية بالمنطقة احتمال وجود أكثر من 30 فيروسا وبكتيريا معروفة منها كورونا وهانتا وعدة سلالات من الليجيونيلا. وتراقب منظمة الصحة العالمية والمركز الأوروبي لمكافحة الأمراض تفشي المرض في الأرجنتين.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق