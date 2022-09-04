مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي: ترامب يصف بايدن بأنه "عدو الدولة" ردًا على اتهام معسكره بالتطرف

أكد بايدن أن ترامب والجمهوريين الملوحين بشعار "لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى" يمثلون "تطرفا يهدد أسس جمهوريتنا"

وصف الرئيس الأميركي السابق الجمهوري دونالد ترامب الرئيس الحالي جو بايدن بأنه "عدو الدولة" في تجمع انتخابي مساء السبت في ولاية بنسلفانيا، أمام حشد من أنصاره في توقيت بالغ الحساسية حيث تقترب انتخابات التجديد النصفي في 8 تشرين الثاني/نوفمبر، أضاف ترامب "إنه هو عدو الدولة مع المجموعة التي تسيطر عليه".

وجاء رد ترامب على أقوال بايدن الذي أكد قبل يومين أن الرئيس الجمهوري السابق والجمهوريين الذين يتبنون عقيدته "لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى" يمثلون "تطرفا يهدد أسس جمهوريتنا".

واعتبر ترامب أن "خطابه (بايدن) كان مجرد كراهية وغضب"، متهما إياه بتصوير مؤيدي الرئيس الجمهوري السابق بأنهم "تهديد للديموقراطية" و"أعداء للدولة".

وأضاف ترامب معلقا على عملية التفتيش التي أجراها مكتب التحقيقات الفدرالي في مقر إقامته في مارالاغو إن هذا التحقيق يشكل "المثال الصارخ على التهديدات الحقيقية التي تؤثر في حرية الأميركيين" وواحدا "من أكثر الانتهاكات المروعة للسلطة من جانب أي إدارة في التاريخ الأميركي".

وشدد الرئيس السابق على أن "المداهمة المخزية" لدارته في مارالاغو كانت "استهزاء بالعدالة".