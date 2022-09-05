أمهلت القاضية كلا الجانبين حتى الجمعة للتوصل إلى قائمة بأسماء مرشحين لدور المشرف الخاص

وافقت قاضية أميركية الاثنين على طلب دونالد ترامب تعيين "مشرف خاص" يراجع بشكل مستقل ما ضبطه عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي خلال مداهمة مقر اقامته في فلوريدا، فيما يعتبر ضربة للمدعين العامين الذين رفضوا في وقت سابق طلب ترامب خشية الإضرار بالأمن القومي، أضف إلى اعتبارها خطوة غير ضرورية.

وجاء في قرار القاضية ايلين كانون "سيتم تعيين مشرف خاص لمراجعة الممتلكات المصادرة وإدارة تأكيدات الامتياز وتقديم توصيات بشأنها وتقييم مطالبات إعادة الممتلكات".

وأمهلت القاضية كلا الجانبين حتى الجمعة للتوصل إلى قائمة بأسماء مرشحين لدور المشرف الخاص.

وقالت وزارة العدل في إيداعات المحكمة إنه تم العثور على وثائق حكومية شديدة السرية منها وثائق "في غاية السرية" في مكتب ترامب أثناء مداهمة منزله في فلوريدا.

وأظهرت قائمة مفصلة بما تم ضبطه، احتفاظ ترامب بأكثر من 11000 سجل حكومي غير سري يدعي أن من حقه الاحتفاظ بها - لكنها قانونا ملك للأرشيف الوطني.

وجاء في القرار "تمنع الحكومة مؤقتا من إجراء مزيد من المراجعة والاستخدام لأي من المواد التي تم ضبطها في مقر إقامة المدعي في 8 آب/أغسطس 2022 لأغراض التحقيق الجنائي بانتظار حل عملية المراجعة الخاصة بالمشرف الخاص على النحو الذي تحدده هذه المحكمة".