كوشنر: بايدن فشل في إقناع مزيد من الدول بالانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم

رغم أن إدارة بايدن رحبت بمبادرة ترامب لك أثيرت مخاوف بشأن بعض الأساليب التي استخدمتها الإدارة السابقة للتفاوض

وجّه كبير مستشاري البيت الأبيض السابق جاريد كوشنر يوم الإثنين انتقادات لإدارة الرئيس جو بايدن على خلفية فشلها وفق زعمه، في إقناع دول أخرى بالانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم التي لعب فيها دور الوسيط عام 2020 بين إسرائيل وعدد من الدول العربية.

جاءت أقوال كوشنر، خلال حدث احتفالي جرى في واشنطن بمناسبة الذكرى السنوية الثانية للاتفاقيات استضافه معهد إبراهيم لاتفاقيات السلام التابع له، والمعهد الأمريكي الأول للسياسة.

وزعم المساعد السابق للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه قبل تركه منصبه، "أجرينا مناقشات نشطة مع حوالي 6 دول" أخرى تطمح للانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم، لكن كوشنر لم يسم هذه الدول.

"أعتقد أن هناك الكثير للبناء عليه. لكنني آمل أن تركز الإدارة الحالية على ذلك وتعمل على القيام بذلك لأنه بمجرد انتهاء الصراع العربي الإسرائيلي بأكمله، أعتقد أنه سيكون لديك حقبة من الازدهار والسلام في تلك المنطقة ستستمر لفترة طويلة جدا".

على الرغم من أن إدارة بايدن رحبت بمبادرة ترامب وعملت على تعزيز الاتفاقيات الحالية، فقد أثيرت مخاوف بشأن بعض الأساليب التي استخدمتها الإدارة السابقة للتفاوض على الصفقات. ومن بين تلك الأمور بيع طائرات مقاتلة من طراز F-35 لدولة الإمارات العربية المتحدة والاعتراف بسيادة المغرب على منطقة الصحراء المتنازع عليها.