زلزال بقوة 7,4 درجات يضرب المكسيك وتحذير من خطر تسونامي

تنظم السلطات تدريبا على مواجهة الزلازل كل عام في ذكرى وقوع الزلزالين الكبيرين في 19 ايلول من 1985 و2017

ضرب زلزال قوي المكسيك الإثنين بمحاذاة الشاطئ الغربي للمكسيك، وتسبب باهتزاز المباني على بعد آلاف الاميال في العاصمة مكسيكو، ورافق ذلك تحذير من حدوث تسونامي. ولعل ما يجعل الأمر قاسيا على الأهالي حدوث هذا الزلزال بالتزامن مع ذكرى وقوع زلزالين شديدين في 1985 و2017.

وفقًا لبعض التقارير الأولية من الدقائق القليلة الماضية، شوهدت موجات تسونامي بالقرب من شواطئ فيليسيتا دي موريلوس في ولاية ميتشواكان دي أوكامبو في غرب المكسيك، وفق ما أعادت القناة 13 الإسرائيلية. وقالت رئيسة بلدية العاصمة المكسيكية كلوديا شينباوم على تويتر أيضا "حتى الآن، لم نتبلغ وقوع أضرار".

وذكرت الوكالة الوطنية لرصد الزلازل أن شدة الزلزال بلغت 7,4 درجات في حين قال المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي إن شدته بلغت 7,6.

وتم تحديد مركز الزلزال على بعد 59 كلم (37 ميلا) جنوب كوالكومان في ولاية ميشواكان على ساحل المحيط الهادئ، وعلى بعد مئات الكيلومترات غرب العاصمة مكسيكو، بحسب الوكالة المكسيكية.

ونزل آلاف السكان المذعورين إلى الشوارع بعد نصف ساعة فقط من قيامهم بتدريب على مواجهة الهزات الأرضية. وقالت كارينا سواريز (37 عاما) لوكالة فرانس برس في وسط العاصمة "لم نعتقد أن ما يحصل حقيقي. ولكن الامر حصل فعلا. مجددا الارض تهتز بقوة شديدة".

وتنظم السلطات تدريبا على مواجهة الزلازل كل عام في ذكرى وقوع الزلزالين الكبيرين في 19 ايلول/سبتمبر من العامين 1985 و2017. ففي 19 ايلول/سبتمبر 2017، أسفر زلزال بقوة 7,1 درجات عن مقتل 369 شخصا. وفي التاريخ نفسه من العام 1985، وقع زلزال بقوة 8,1 درجات دمر وسط مكسيكو وخلف أكثر من عشرة آلاف قتيل معظمهم في العاصمة.