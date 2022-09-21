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لأول مرة في البيت الأبيض: جو بايدن سينظم حفلاً على شرف السنة اليهودية الجديدة

i24news

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نائب الرئيس آنذاك جو بايدن يتحدث بعد إضاءة الشمعدان خلال حفل بمناسبة بدء احتفال حانوكا ، في واشنطن في 16 ديسمبر 2014.
Cliff Owen/ APنائب الرئيس آنذاك جو بايدن يتحدث بعد إضاءة الشمعدان خلال حفل بمناسبة بدء احتفال حانوكا ، في واشنطن في 16 ديسمبر 2014.

في العام الماضي، استضاف البيت الأبيض، بقيادة جو بايدن، إضاءة الشمعة الأخيرة في شمعدان الحانوكا

كان الرئيس بيل كلينتون أول رئيس يقيم حفلة حانوكا لموظفي البيت الأبيض، بينما جعل الرئيس جورج دبليو بوش ذلك حدثًا عامًا من خلال استضافة قادة المجتمع لهذه المناسبة اليهودية، وهي ممارسة تقيد بها الرئيسان أوباما وترامب.

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دأب باراك أوباما على إقامة أمسية ليل هسيدر العبرية احتفاء بعيد الفصح (وجبات تقليدية) في البيت الأبيض، فيما اختار ترامب التنازل عن هذا التقليد.

في العام الماضي، استضاف البيت الأبيض، بقيادة جو بايدن، إضاءة الشمعة الأخيرة في شمعدان الحانوكا، لكنه قصر أحداثه اليهودية على الاحتفالات الافتراضية بسبب جائحة فيروس كورونا.

كما أشعلت كامالا هاريس وزوجها دوغلاس إمهوف - الزوج اليهودي الأول لنائب رئيس بتاريخ المنصب،  شمعة في شمعدان الحانوكا عند نافذة في المرصد البحري، خلال حدث احتفالي آخر. كما أقام الزوجان عيد الفصح الذي جمع أفراد العائلة والموظفين اليهود في المسكن. كانت عائلة هاريس امهوف أخيرًا أول من علق المزوزا (التعويذة) على باب المسكن الرسمي.

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