الإعصار "إيان" سيصل فوق جنوب شرق خليج المكسيك، الثلاثاء، وسيقترب من ساحل فلوريدا الغربي الأربعاء والخميس

تستعد غرب كوبا وولاية فلوريدا الأمريكية في حالة "تأهب" بانتظار الإعصار "إيان" الذي تحول، اليوم الثلاثاء، إلى "إعصار شديد القوة" بسرعة 185 كيلومترا في الساعة.

واعتبر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، اليوم الثلاثاء، أن "إيان" من فئة 3 و4 و5 على هذا المقياس عندما تبلغ سرعة الرياح المصاحبة له 178 كيلومترا في الساعة. ومن شأن الإعصار في هذه الحالة أن يلحق أضرارا " مدمرة" بالمنازل والابنية مع اقتلاع أشجار والتأثير سلبا على توزيع المياه والكهرباء.

وأوضح المركز أن الإعصار سيضرب كوبا قريبا، وأفاد صحفيو وكالة فرانس برس أن الأمطار المرافقة للإعصار بدأت تنهال على غرب كوبا.وحذر المركز من أن الإعصار "إيان" سيصل فوق جنوب شرق خليج المكسيك، اليوم الثلاثاء، وسيقترب من ساحل فلوريدا الغربي الأربعاء والخميس". وأعلنت حالة الطوارئ في كل أرجاء فلوريدا فيما تكثف السلطات الاستعدادات.

وأعلن الدفاع المدني الكوبي، أمس الإثنين، حالة الانذار في المقاطعات الست في غرب البلاد وهي بينيار ديل ريو وارتيميسا وهافانا ومايابيكي وسينفويغوس وجزيرة خوبنتود الوقعة على بعد 344 كيلومترا جنوب العاصمة.

وتراوح ارتفاع الأمواج بين خمسة وسبعة أمتار. وأجلت السلطات نحو 50 ألف شخص من بينيار ديل ريو. وفي العاصمة البالغ عدد سكانها 2.1 مليون نسمة، تشكلت طوابير طويلة لشراء بعض المواد الغذائية.

وأخرج صيادو هافانا مراكبهم من المياه وتحصنوا في منازلهم فيما راح بعض السكان يعزز المنازل الخشبية. وكتب الرئيس الكوبي ميغيل دياز-كانيل "ينبغي الاستفادة من هذه الساعات المتبقية قبل ان يتعقد الوضع. حماية السكان أمر أساسي".

وحذر حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس من أن الإعصار إيان "سيخلف أمطارا غزيرة ورياحا عنيفة وفيضانات مباغتة على طول ساحل خليج فلوريدا".وطلب من السكان تخزين المواد الغذائية والمياه والأدوية والوقود وتوقع انقطاعات في التيار الكهربائي.

وبدأت مدن عدة في فلوريدا مثل ميامي وفورت لوديردايل وتامبا توزيع أكياس رمل على السكان لمساعدتهم على حماية منازلهم في حال حصول فيضانات.

ومن جهته أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حالة الطوارئ في 24 من أصل 67 منطقة ما يسمح بتخصيص مساعدات فيدرالية لها.

وفي هندوراس أجلي أكثر من 12 ألف شخص بعد فيضان عدة أنهار بسبب الأمطار الغزيرة المرافقة للإعصار إيان على ما أعلن الدفاع المدني الإثنين.