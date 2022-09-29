الإعصار إيان يقطع الكهرباء عن مليون مسكن في فلوريدا فور وصوله إلى اليابسة

من المنتظر هطول ما بين 30 و45 سنتم من الأمطار في وسط وشمال شرق فلوريدا وما يصل الى 60 سنتم في بعض المناطق

وصل الإعصار الخطير للغاية "إيان" إلى اليابسة في غرب فلوريدا عصر الأربعاء، بعد أن غادر كوبا، ترافقه رياح عاتية بلغت سرعتها 240 كلم/ساعة وأمطار غزيرة، مما تسبّب بقطع التيار الكهربائي عن مليون مسكن في الولاية الأميركية الجنوبية. وفي إجراء يعتمد الحذر، صدرت أوامر إخلاء منازل ليلا في عشرات المناطق على الساحل.

وقال المركز الأميركي للأعاصير إنّ "إيان" دخل الأراضي الأميركية من ساحل كايو كوستا في جنوب غرب فلوريدا في تمام الساعة 15:05 (19:05 ت غ)، مشيراً إلى أنّه إعصار من الفئة الرابعة على سلّم تصاعدي من خمس درجات.

وحذّر المركز ومقرّه ميامي من أنّ إيان "إعصار خطير للغاية" وقد تسبّب منذ الآن بفيضانات "كارثية".

وتسبّب الإعصار بقطع التيار الكهربائي عن أكثر من مليون مسكن في فلوريدا، بحسب موقع "باور آوتدج" المتخصص. وقال الموقع إنّ غالبية هذه المساكن تقع على مقربة من المسار الذي سلكه الإعصار، مشيراً إلى أنّه في بعض المقاطعات الساحلية انقطع التيار الكهربائي عن معظم المساكن.

أفاد المركز الوطني للأعاصير أنه من المنتظر هطول ما بين 30 و45 سنتم من الأمطار في وسط وشمال شرق فلوريدا وما يصل الى 60 سنتم في بعض المناطق.

وقال مدير أجهزة الأرصاد الجوية الأميركية كين غراهام في مؤتمر صحافي "إنها عاصفة سنتحدث عنها للعديد من السنوات" متحدثا عن "حدث تاريخي". ووضعت وزارة الدفاع الأميركية 3000 من رجال الحرس الوطني في حالة تأهب في فلوريدا فيما يتوقع وصول 1800 آخرين.

وتخلت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) عن إطلاق صاروخ فائق القوة باتجاه القمر كان مقرراً الثلاثاء من مركز كينيدي الفضائي في فلوريدا.