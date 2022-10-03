الانتخابات البرازيلية: إجراء جولة ثانية مع تفوق جايير بولسونارو بحسب استطلاعات الرأي

بعد فرز 99 في المئة من الأصوات حصل لولا على48.4 في المئة من الأصوات مقابل 43.2 في المئة للرئيس اليميني المتطرف

تتجه الانتخابات الرئاسية البرازيلية إلى جولة الإعادة في 30 أكتوبر / تشرين الأول الجاري، حيث تفوق جايير بولسونارو على التوقعات لينهي المركز الثاني بفارق أكبر من المتوقع عن المتصدر الأول لويز إيناسيو لولا دا سيلفا.

ووفقا لهيئة الانتخابات البرازيلية، حصل لولا، اليساري المخضرم الذي يسعى إلى العودة للرئاسة، على 48.4 في المئة من الأصوات مقابل 43.2 في المئة للرئيس اليميني المتطرف مع أكثر من 99 في المئة من نتائج مراكز الاقتراع.

وكانت نتيجة قوية بشكل غير متوقع لرئيس الجيش السابق بولسونارو - ولليمين المتطرف في البرازيل، الذي كان له أيضًا عروض جيدة مفاجئة في سلسلة من سباقات الكونجرس والحكام الرئيسية.

ومن جهته كان لولا ، الرئيس السابق الذي يتمتع بشعبية كبير ، والذي قاد البرازيل في الفترة من 2003 إلى 2010 ، المرشح الأوفر حظًا للفوز بالسباق - ربما في جولة واحدة.

وعشية الانتخابات، منحت شركة الاستطلاعات الرائدة Datafolha لولا 50 في المئة من الأصوات مقابل 36 في المئة لبولسونارو، وللفوز في الجولة الأولى، يجب أن يحصل المرشح على أكثر من 50 في المئة من الأصوات.

بدلاً من ذلك، سيخوض بولسونارو، 67 عاما، ولولا ، 76 عاما، الآن معركة استمرت أربعة أسابيع حتى الجرس الأخير.

للفوز في الجولة الأولى، يجب أن يحصل المرشح على أكثر من 50 في المئة من الأصوات.