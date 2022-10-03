إرتفاع حصيلة قتلى إعصار إيان إلى 81 شخصا في فلوريدا وحدها

لازال سكان فلوريدا المشردون، بسبب الإعصاء، يكافحون من أجل استئناف حياتهم

أكدت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الإثنين، أن حصيلة قتلى إعصار إيان في ولاية فلوريدا وحدها، ارتفعت إلى 81 قتيلا، فيما لقي العديد من الأشخاص مصرعهم في كوبا، وفي ولاية نورث كارولينا أيضًا، لكن لا توجد أي حصيلة رسمية تبين عددهم إلى الآن.

وتسبب إعصار إيان، الذي يعد من بين أقوى العواصف التي ضربت الولايات المتحدة على الإطلاق، في تدمير أحياء بأكملها وتدمير خطوط الكهرباء والجسور، وذلك بعدما وصل الأربعاء الماضي، إلى اليابسة كإعصار قوي من الفئة الرابعة.

وبحسب شركة "كور لوجيك" المتخصصة في التحليلات المرتبطة بالعقارات، فإن "الخسائر الناتجة عن الرياح بالنسبة لممتلكات السكنية والتجارية في فلوريدا تقدر ما بين 28 مليار و 47 مليار دولار أمريكي.

ولازال سكان فلوريدا المشردون، بسبب الإعصاء، يكافحون من أجل استئناف حياتهم، فيما يحاول رجال الإنقاذ العثور على أي علامات متبقية للحياة بين حطام إعصار إيان.

وذكرت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار على تويتر، أنه من المقرر أن يزور الرئيس الأمريكي بايدن وزوجته جيل، فلوريدا، الأربعاء،