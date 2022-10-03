وزير الدفاع الأميركي يتعهد بمساعدة تايوان في تطوير قدرتها للدفاع عن نفسها

وقال وزير الدفاع الأميريكي، "إننا ملتزمون بمساعدة تايوان على تطوير قدرتها للدفاع عن نفسها"،

تعهد وزير الدفاع الأميريكي، لويد أوستن، أمس الأحد، بمساعدة تايوان على "تطوير قدرتها للدفاع عن نفسها" أمام غزو صيني محتمل، من دون أن يؤكد وعد الرئيس جو بايدن "بإرسال قوات إلى الجزيرة".

وقال وزير الدفاع الأميريكي، "إننا ملتزمون بمساعدة تايوان على تطوير قدرتها للدفاع عن نفسها"، وأضاف في مقابلة مع محطة "سي إن إن" الإخبارية، أنه لا يرى "تهديدا وشيكا" بغزو صيني لتايوان.

وامتنع لويد أوستن، عن الرد بشكل مباشر عما إذا كان الجيش الأميركي يستعد لإرسال جنود إلى تايوان تماشيا مع وعد الرئيس الأمريكي، وقال "مرة أخرى، نواصل العمل لضمان أن تكون لدينا القدرات الصحيحة في الأماكن الصحيحة لضمان أن نساعد حلفاءنا في إبقاء منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة".

وكان الرئيس الأميركي قد ردّ الشهر الماضي على سؤال خلال مقابلة مع محطة "سي بي إس" عما إذا كان "الأميركيون سيدافعون عن تايوان في حال حدوث غزو صيني"، قائلا "نعم، إذا حصل هجوم غير مسبوق".

وتنتهج الولايات المتحدة "استراتيجية الغموض" فيما يتعلق بمسألة التدخل العسكري في حال تعرض تايوان لهجوم من الصين، والهدف من الإستراتيجية التي تنتهجها واشطن درء غزو صيني وثني تايوان عن استفزاز بكين بإعلانها رسميا الاستقلال.