جاء في شكوى ترامب "+الكذبة الكبيرة+ هي إشارة مباشرة إلى تكتيك استخدمه أدولف هتلر وترد في كتاب كفاحي".

تقدم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بشكوى، اليوم الإثنين، ضد محطة "سي أن ان" التلفزيونية متهما إياها بتشويه صورته لأنها تخشى ان يترشح لولاية جديدة في 2024 مطالبا إياها بتعويض عن الضرر قدره 475 مليون دولار.

وجاء في الشكوى أيضا أن "حملة ’سي ان ان’ تأتي على شكل تشهير وافتراء على مقدم الشكوى تصاعدت في الشهر الأخيرة لأن سي ان ان تخشى أن يترشح مقدم الشكوى ألى الانتخابات الرئاسية في 2024".

واتهم دونالد ترامب المحطة بالسعي إلى "جعل ميزان السياسة يميل إلى اليسار" بمحاولتها "تشويه صورته من خلال سلسلة من النعوت التشهيرية الخاطئة والصادمة مثل +عنصري+ و+خادم الروس+ و+هتلر+".

وأخذ ترامب على المحطة خصوصا استخدام عبارة "الكذبة الكبيرة" للحديث عن قوله بأن الانتخابات الرئاسية العام 2020 "سرقت منه".

وجاء في الشكوى "+الكذبة الكبيرة+ هي إشارة مباشرة إلى تكتيك استخدمه أدولف هتلر وترد في كتاب كفاحي". وأضاف "+الكذبة الكبيرة+ استخدمها هتلر للتحريض على كره اليهود ويجب ألا تستخدم باستهتار".

وأكد أن استخدام هذه العبارة بشكل متكرر على المحطة بشأن ترامب "محاولة متعمدة من جانب سي ان ان لإقامة رابط في أذهان المشاهدين بين مقدم الكشوى وإحدى أكثر شخصيات التاريخ الحديث إثارة للاشمئزاز".وجاء في الشكوى أن هذه العبارة استخدمت أكثر من 7700 مرة منذ كانون الثاني/يناير 2021.

وفي بيان، أكد الرئيس الأميركي السابق، أمس الاثنين، انه سيتقدم بشكوى ضد "عدد كبير" من وسائل الإعلام الأخرى في الأسابيع والأشهر المقبلة بتهمة التشهير كذلك.وأكد انه قد يتخذ تدابير أيضا بشأن اللجنة البرلمانية التي تحقق حول الهجوم الذي شنه انصار له على مبنى الكابيتول في السادس من كانون الثاني/يناير 2021.

وخلال ولايته الرئاسية كان لترامب علاقات متأزمة جدا مع وسائل اعلامية رئيسية مثل سي ان ان ونيويورك تايمز التي كان يعتبر أنها تروج "لأخبار كاذبة". وكان يحمل عليها بانتظام عبر تويتر الذي منع عن استخدامه من ذلك الحين.

ويرى الجمهوري الذي بات يتناول علنا فكرة أن يترشح للبيت الأبيض مجددا أن "سي ان ان" "سعت إلى استخدام نفوذها الواسع للتشهير به لدى مشاهديها والقراء بهدف التغلب عليه سياسيا" على ما جاء في نص الشكوى التي رفعت في ولاية فلوريدا.