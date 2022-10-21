تقرير: "الوثائق السرية التي عُثر عليها في الإقامة الخاصة لدونالد ترامب تحتوي على" أسرار "عن إيران والصين"

"المعلومات قد تكشف عن أساليب استخباراتية تريد الولايات المتحدة إخفاءها عن العالم"

ذكر تقرير لصحيفة"واشنطن بوست" الأمريكية، أنه تم العثور على معلومات سرية حول برنامج الصواريخ الإيرانية والصينية في الإقامة الخاصة لدونالد ترامب،وقالت مصادر مطلعة على الأمر إن "المعلومات قد تكشف عن أساليب استخباراتية تريد الولايات المتحدة إخفاءها عن العالم"

وأكد التقرير أن بعض الوثائق السرية التي عثر عليها مكتب التحقيقات الفدرالي في الإقامة الخاصة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مار إيه لاغو تحتوي على معلومات استخباراتية شديدة الحساسية تتعلق ببرنامج الصواريخ الإيراني والصيني

وأورد التقرير عن مصادر مطلعة، حيث "قال المسؤولون إن المعلومات ستكشف للآخرين، ويمكن أن تكشف مثل هذه المعلومات عن أساليب جمع المعلومات الاستخباراتية التي تريد الولايات المتحدة إخفاءها عن العالم"

تابع التقرير "إن واحدة على الأقل من الوثائق التي استولى عليها مكتب التحقيقات الفيدرالي تصف برنامج الصواريخ الإيراني. ووصفت وثائق أخرى العمل الاستخباراتي شديد الحساسية الذي تشارك فيه الصين" وفقًا للخبراء ، فإن "الكشف عن معلومات محددة في المستندات ينطوي على العديد من المخاطر"