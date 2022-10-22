الرئيس الأمريكي يؤكد أنه ينوي الترشح لولاية أخرى في عام 2024

من جانب آخر، يستعد الرئيس الأمريكي وحزبه، لاجتياز اختبار انتخابات التجديد النصفي في 8 نوفمبر/تشرين الثاني

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الجمعة أنه ينوي الترشح لولاية رئاسية أخرى في العام 2024، لكنه أوضح أنه لم يتخذ قرارا رسميا بذلك حتى الآن.

وقال جو بايدن، ردا عن هذه المسألة عبر قناة "إم إس إن بي سي"، "لم أتخذ القرار رسميا بعد، لكني أنوي الترشح مرة أخرى ولدينا الوقت لاتخاذ هذا القرار"، مضيفا أن زوجته جيل بايدن "تعتقد أن العمل الذي نقوم به مهم للغاية ولا ينبغي تركه".

ومن جانب آخر، يستعد الرئيس الأمريكي وحزبه، لاجتياز اختبار انتخابات التجديد النصفي في 8 نوفمبر/تشرين الثاني، والذي يعتبر اختبار صعب تقليديا لأي رئيس في المنصب.

وأكد الرئيس بايدن للصحافيين بالبيت الأبيض قبل أقل من ثلاثة أسابيع على موعد الاستحقاق: "كان هناك الكثير من التذبذب، فقد تقدموا (الجمهوريون)، وتقدمنا نحن، وهكذا دواليك"، مردفا: "لقد تباينت استطلاعات الرأي كثيرا. أعتقد أننا سنرى تحولا آخر لصالحنا في الأيام الأخيرة".

ويحتفل بايدن بعيد ميلاده الثمانين في 20 نوفمبر/تشرين الثاني. وسيكون في الثانية والثمانين في مطلع ولايته الثانية في حال ترشح وفاز بها، وفي السادسة والثمانين في نهايتها، وهي مسألة حساسة جدا في معسكره الديمقراطي.