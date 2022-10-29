الولايات المتحدة : الهجوم على زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي بمطرقة في المنزل

مكتب رئيسة مجلس النواب، إن "بُول بيلوسي نُقل إلى المستشفى ومن المتوقع أن يتماثل للشفاء التام"

كشفت السلطات الأمريكية، أمس الجمعة، أن رجلا يحمل مطرقة هاجم زوج نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي خلال اقتحامه منزلهما في مدينة سان فرانسيسكو، في اعتداء أثار مخاوف من العنف السياسي قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في 8 من نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال مكتب رئيسة مجلس النواب، إن "بُول بيلوسي البالغ (82 عاما) نُقل إلى المستشفى ومن المتوقع أن يتماثل للشفاء التام"، مشيرا في بيان إلى أن زوجها تعرض “لاعتداء عنيف”.

من جانبه، أكد وليام سكوت قائد شرطة سان فرانسيسكو، أن "الرجل الذي ألقي القبض عليه في المكان، يدعي ديفيد ديباب يبلغ (42 عاما) ستُوجه له تهم الشروع في القتل والاعتداء بآلة قاتلة والسطو وعدة تهم جنائية أخرى".

فيكا قالت شرطة الكونجرس، إن "رئيسة مجلس النواب المنتمية إلى الحزب الديمقراطي والتالية في التسلسل القيادي للرئيس الأمريكي كانت في واشنطن مع طاقم حراستها وقت الهجوم"، وأكدت السلطات أن التحقيق ما زال جاريا في الدافع وراء الهجوم الذي وقع".

وبحسب شبكة سي.إن.إن الإخبارية وصحيفة واشنطن بوست نقلا عن مصادر فإن المهاجم صاح “أين نانسي؟” قبل الهجوم. وأضافت سي.إن.إن أن المهاجم قال للشرطة أيضا عندما وصلت إلى المكان إنه كان “في انتظار نانسي”.

وفي هذا السياق، وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن الهجوم على زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بالـ"دنيء"، وقال البيت الأبيض إن الرئيس اتصل ببيلوسي للتعبير عن دعمه بعد "الهجوم المروع" وأنه يصلي من أجل زوجها، حسب موقع إر تي بالعربي.

جاء هذا الهجوم قبل أقل من أسبوعين من انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي التي تدور المنافسة فيها على السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ.