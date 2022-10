زوجة بولسونارو تصوّت بانتخابات البرازيل مرتدية علم اسرائيل

ظهرت ميشيل زوجة الرئيس البرازيلي المنتهية ولايته جايير بولسونارو، خلال تصويتها في الانتخابات الرئاسية، وهي ترتدي قميصا عليه العلم الإسرائيلي، لحظة الإدلاء بصوتها.

وقالت ميشيل في مشاركة عبر حسابها: "بركات الله تحل على البرازيل وإسرائيل، الله والوطن والأسرة والحرية".