زوجة بولسونارو تصوّت بانتخابات البرازيل مرتدية علم اسرائيل

وقالت ميشيل في مشاركة عبر حسابها: "بركات الله تحل على البرازيل وإسرائيل، الله والوطن والأسرة والحرية"

ظهرت ميشيل زوجة الرئيس البرازيلي المنتهية ولايته جايير بولسونارو، خلال تصويتها في الانتخابات الرئاسية، وهي ترتدي قميصا عليه العلم الإسرائيلي، لحظة الإدلاء بصوتها.

وقالت ميشيل في مشاركة عبر حسابها: "بركات الله تحل على البرازيل وإسرائيل، الله والوطن والأسرة والحرية".

https://twitter.com/i/web/status/1586754659007479810 ... This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

والبرازيل منقسمة وسط أجواء استقطاب شديد تخللتها كميات هائلة من المعلومات المضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيما تبادل المرشحان جايير بولسونارو ولولا داسيلفيا الشتائم أمام عشرات ملايين المشاهدين.

وفي بلد يسمح بالاقتراع اعتبارا من 16 عاما وحيث التصويت إلزامي اعتبارا من 18 عاما تحت طائلة غرامة رمزية.

وتتوقع استطلاعات الرأي منذ أشهر فوز لولا (77 عاما) الذي حكم سابقا لولايتين بين 2003 و2010، إلا أن بولسونارو (67 عاما) يحتفظ ببعض الأمل إثر النتيجة غير المتوقعة التي سجلها في الدورة الأولى من الانتخابات في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر بحصوله على 43 % من الأصوات في مقابل 48 % لغريمه.