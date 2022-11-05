رئيسة مجلس النواب الأمريكي تدعو الأميركيين إلى عدم الاستسلام للخوف قبل أيام من الانتخابات

قالت نانسي بيلوسي، "جعلني ذلك (الهجوم) أدرك الخوف الذي يشعر به بعض الناس مما يحدث في الخارج"

علقت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، أمس الجمعة، على الهجوم الذي تعرض له زوجها، وذلك قبل أيام قليلة من انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، متوجهة إلى الأميركيين بالقول "يجب ألا نخاف، يجب أن نكون شجعانا".

وقالت نانسي بيلوسي، "جعلني ذلك (الهجوم) أدرك الخوف الذي يشعر به بعض الناس مما يحدث في الخارج"، مشيرة في مقطع فيديو نُشر على فيسبوك إلى أن هذا الخوف يشعر به موظفو مراكز الاقتراع خصوصا وسكان الولايات المتحدة عموما.

وكانت الزعيمة الديموقراطية قد تتحدث غداة خروج زوجها بول من المستشفى. في 28 تشرين الأول/أكتوبر، دخل رجل يدعى ديفيد ديباب (42 عاما) منزل الزوجين في سان فرانسيسكو في منتصف الليل وهاجم بول (82 عاما) بمطرقة وضربه مرة واحدة على الأقل. وقال المهاجم للمحققين إنه كان ينوي أيضا ربط نانسي بيلوسي التي لم تكن في المنزل وقت الاعتداء وكسر ركبتيها.

وتابعت الزعيمة الديموقراطية "الرسالة واضحة. هناك أسباب تدعو إلى القلق. لكن لا يمكننا أن نخاف، علينا التحلي بالشجاعة"، وتنهدت بيلوسي في مقطع الفيديو قائلة إن "الطريق سيكون طويلا"، مضيفة أن زوجها "سيكون بخير".

وفي سياق بالانتخابات التي تصب نتائجها حتى الآن في مصلحة الجمهوريين حسب استطلاعات الرأي، حذرت بيلوسي من أنه "ليس هناك شك في أن ديموقراطيتنا على المحك".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد وصف الهجوم على زوج نانسي بيلوسي بالـ"دنيء"، وقال البيت الأبيض إن الرئيس اتصل ببيلوسي للتعبير عن دعمه بعد "الهجوم المروع" وأنه يصلي من أجل زوجها.