ترامب يدعو لحشد موجة حمراء عملاقة لدعم حزبه في الانتخابات النصفية

"إذا كنتم تريدون وقف تدمير بلادنا وإنقاذ الحلم الأميركي، يجب عليكم إذًا هذا الثلاثاء أن تصوتوا للجمهوريين"

دعا الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب السبت إلى حشد "موجة حمراء عملاقة" من الجمهوريين من أجل ضمان الفوز على الديموقراطيين في الانتخابات النصفية الأسبوع المقبل.

وقال ترامب أمام تجمع حاشد في ولاية بنسلفانيا المحورية "إذا كنتم تريدون وقف تدمير بلادنا وإنقاذ الحلم الأميركي، يجب عليكم إذًا هذا الثلاثاء أن تصوتوا للجمهوريين في موجة حمراء عملاقة" في إشارة إلى لون حزبه.

وفي تعبئة للناخبين أقدم الديمقراطيون والجمهوريون على دعوة الرئيسين السابقين دونالد ترامب وباراك أوباما إضافة إلى الرئيس الحالي جو بايدن، إلى ولاية بنسلفانيا.

كلّ الأضواء متّجهة نحو هذه الولاية حيث يتنافس الجرّاح المليونير محمد أوز الذي يحظى بدعم ترامب، ورئيس البلدية السابق جون فيترمان الأصلع الضخم البنية، على مقعد من بين أكثر المقاعد المتنازع عليها في مجلس الشيوخ. إذ من المحتمل جدًا أن يعتمد توازن القوى في المجلس على هذا المقعد بالذات.

ستجرى الانتخابات النصفية في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر في تطلع ديمقراطي إلى تجديد كامل مقاعد مجلس النواب. وهناك سلسلة مناصب على المحك لنواب منتخبين محليًا يقررون سياسة ولايتهم بشأن الإجهاض والقوانين البيئية.

اعتبر بايدن خلال تجمع للحزب الديموقراطي أن انتخابات منتصف الولاية الأسبوع المقبل ستكون لحظة "فارقة" في مصير الديموقراطية في الولايات المتحدة.

وقال بايدن في فيلادلفيا حيث يقدم الدعم للمرشحين الديموقراطيين في انتخابات حاكم ولاية بنسلفانيا ومجلس الشيوخ، "هذه لحظة فارقة للأمة ويجب أن نتحدث جميعا بصوت واحد".

يذكر أن ترامب اتهم في مطلع أيلول/سبتمبر الرئيس الحالي جو بايدن بأنه "عدو الدولة" في تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، أمام حشد من أنصاره في توقيت بالغ الحساسية حيث تقترب انتخابات التجديد النصفي في 8 تشرين الثاني/نوفمبر، وأضاف ترامب "إنه هو عدو الدولة مع المجموعة التي تسيطر عليه".