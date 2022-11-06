ثلاثة رؤساء أمريكيين يزورون بنسلفانيا قبل ثلاثة أيام من الانتخابات النصفية الأمريكية

تمثل هذه الولاية رئيسية في الحملة الانتخابية التي يخوضها الديمقراطيون والجمهوريون للفوز بالأغلبية في الكونغرس

وجه كل من الرئيسين السابقين دونالد ترامب وباراك أوباما إضافة إلى الرئيس الحالي جو بايدن كلماتهم لحشد الدعم، من ولاية بنسلفانيا، وذلك قبل 3 أيام من الانتخابات الأمريكية النصفية.

وتمثل هذه الولاية رئيسية في الحملة الانتخابية التي يخوضها الديمقراطيون والجمهوريون للفوز بالأغلبية في الكونغرس، فبحسب مراقبين من المحتمل جدا أن يعتمد توازن القوى في المجلس على هذا المقعد بالذات.

ويظهر الرؤساء الثلاثة في تجمعات انتخابية متداخلة قبل عملية اقتراع حاسمة ستضع أسس الانتخابات الرئاسية عام 2024.

ويتنافس الجراح المليونير محمد أوز الذي يحظى بدعم ترامب في هذه الولاية، ورئيس البلدية السابق جون فيترمان، على مقعد من بين أكثر المقاعد المتنازع عليها في مجلس الشيوخ. إذ من المحتمل جدا أن يعتمد توازن القوى في المجلس على هذا المقعد بالذات.

وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامبقد دعا أمس السبت إلى حشد "موجة حمراء عملاقة" من الجمهوريين من أجل ضمان الفوز على الديموقراطيين في الانتخابات النصفية الأسبوع المقبل.