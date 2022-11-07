بايدن يحذر من أن خسارة الانتخابات النصفية قد تهدد الديمقراطية

: "إذا حضرتم جميعًا وصوتتم، فستستمر الديمقراطية، وتلك ليست مزحة".

بذل الرئيس الأمريكي جو بايدن أقصى ما بوسعه من مجهود الأحد في سبيل تعبئة الناخبين الأمريكيين للدفاع عن الديمقراطية، على أمل مواجهة "الموجة الحمراء" للجمهوريين في الانتخابات النصفية التي ستجرى هذا الأسبوع والتي قد تسهم في إعادة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

قال الرئيس أمام تجمع حاشد في شمال ولاية نيويورك - إقليم ديمقراطي تاريخيًا - قبل يومين من التصويت المقرر ليوم الثلاثاء: "إذا حضرتم جميعًا وصوتتم، فستستمر الديمقراطية، وتلك ليست مزحة".

"إنها اللحظة الكبيرة لتدافعوا عنها، لتحافظوا عليها، لتختاروها"- قال بايدن للجمهور في جامعة سانت لورانس، واستذكر بلهجة جادة هجوم العام الماضي على مبنى الكابيتول الأمريكي من قبل أنصار ترامب الذين رفضوا قبول الهزيمة.

في الطرف الجنوبي من ساحل المحيط الأطلسي، في ميامي ، عقد ترامب حشدًا تنافسيًا لدعم المرشحين الجمهوريين في فلوريدا - لكن مستقبله السياسي مرهون أكثر في المقدمة والوسط.

"من المحتمل أن أفعل ذلك مرة أخرى"، هذا ما قاله السياسي، وهو يرتدي قبعته الحمراء الشهيرة - وحث مؤيديه على "البقاء على اطلاع" في التجمع الانتخابي الأخير، ليلة الاثنين في ولاية أوهايو في الغرب الأوسط.

وضعت استطلاعات الرأي في المرحلة الأخيرة الجمهوريين في المقدمة في الصراع على مجلس النواب ، وأظهرت أيضًا أنهم يكتسبون زخمًا في سباقات مجلس الشيوخ الرئيسية حيث يسعى الناخبون إلى التخلص من الإحباط بسبب التضخم المرتفع لأربعة عقود والهجرة غير الشرعية المتزايدة.

يُنظر عادةً إلى انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة على أنها استفتاء على الرئيس في السلطة ، الذي يميل حزبه إلى خسارة مقاعد في الكونجرس ، لا سيما إذا كانت نسبة تأييد الرئيس - كما هو الحال مع بايدن - أقل من 50٪.

وكان بايدن قد حذر قبل نحو أسبوع من أن رفض مرشحين جمهوريين قبول نتائج الانتخابات النصفية التي ستجرى بعد غد "سيمهد الطريق للفوضى" مناشدا الأمريكيين إلى الوقوف صفا واحدا ضد" العنف السياسي وترهيب الناخبين" محذرا من "تصاعد التطرف الجمهوري"، وفق النشر في فرانس 24.