رجل أعمال روسي مرتبط ببوتين يعترف بالتدخل الروسي بالانتخابات في أمريكا

أيها السادة تدخلنا، ونتدخل وسنتدخل

أكد رجل الأعمال الروسي ، مؤسس شركة فاغنر يفغيني بريغوجين العسكرية الخاصة، تدخله في الانتخابات الأمريكية، بحسب بيان رسمي صدر اليوم الاثنين.

في رد شركته على تحقيق صحفي أجرته وسائل الإعلام المعارضة "راديو سفوبودا" ، نُقل عن بريغوجين، الملقب بـ "طباخ بوتين"، جاء على لسانه إن الأمر تم "بعناية، بدقة، جراحيًا".

"سأجيب عليك بمهارة شديدة ودقة، وأعتذر، سأسمح ببعض الغموض. أيها السادة تدخلنا، ونتدخل وسنتدخل. وقال رجل الأعمال "خلال العمليات الجراحية، سنقوم بإزالة الكلى والكبد دفعة واحدة".