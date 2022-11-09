الانتخابات النصفية الأميركية نتائج أولية تشير إلى تقدم جمهوري بالنواب ومنافسة شرسة بالشيوخ

صوت الأميركيون على اختيار ممثليهم لـ 35 مقعدا في مجلس الشيوخ، وجميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435.

كشفت النتائج الأولية للانتخابات النصفية للكونغرس الأميركي، اليوم الإبعاء، أن العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين فازوا بسهولة في انتخابات التجديد النصفي، والتي يمكن أن تفضي إلى عهد يشهد حكومة منقسمة وتقليص سلطة الرئيس جو بايدن في واشنطن.

وصوت الأميركيون على اختيار ممثليهم لـ 35 مقعدا في مجلس الشيوخ، وجميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435.

وأكدت وسائل الإعلام الأميركية، أن إحصاءات أشارت إلى أن "الجمهوريين حسموا 193 مقعدا بمجلس النواب حتى الآن مقابل 170 للديمقراطيين". وللسيطرة على مجلس النواب، لابد للجمهوريين من الحصول على 218 مقعدا من أصل كل المقاعد الـ435 الخاضعة للتنافس فيه، حسب موقع الحرة.

ونال الديمقراطيون في مجلس الشيوخ، 48 مقعدا مقابل 47 للجمهوريين حتى الآن، ولتأمين الأغلبية، يحتاج الجمهوريون إلى 51 مقعدا، والحزب الديمقراطي الحاكم 50 مقعدا، بالنظر إلى أن لنائبة الرئيس كامالا هاريس التي تترأس جلسات المجلس حسب القانون، الصوت المرجح في حالات التعادل.

وبحسب النتائج الأولية فإن نانسي بيلوسي ستحافظ على مقعدها بمجلس النواب عن كاليفورنيا بـ 82 في المائة من الأصوات.

وانطلقت أمس الثلاثاء، انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة الأمريكية، وسط معركة محتدمة بين الديمقراطيين الذين يخشون فقدان الأغلبية، والجمهوريين الطامحين في اكتساب أصوات جديدة.

وكان قد وجه كل من الرئيسين السابقين دونالد ترامب وباراك أوباما إضافة إلى الرئيس الحالي جو بايدن كلماتهم لحشد الدعم، من ولاية بنسلفانيا، وذلك قبل 3 أيام من الانتخابات الأمريكية النصفية.