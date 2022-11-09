الكرملين: العلاقات مع واشنطن ستبقى "سيئة" بعد انتخابات منتصف الولاية الأميركية

الرئاسة الروسية تؤكد على أن العلاقات مع الولايات المتحدة ستبقى سيئة بعد نتائج الانتخابات

أكدت الرئاسة الروسية اليوم تعقيبا على نتائج انتخابات منتصف الولاية في الولايات المتحدة على أن "علاقاتها ستبقى سيئة مهما كانت نتائج الانتخابات".

وصرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف ، "هذه الانتخابات في الأساس لا يمكنها أن تغيّر شيئًا. علاقاتنا سيئة في الوقت الراهن وستبقى كذلك".

وأضاف بييسكوف بحسب ما نقلته وسائل اعلام روسية "إن هذه الانتخابات مهمة، لكن من ناحية أخرى أعتقد أنني لست مخطئًا في القول إنه لا ينبغي المبالغة في تقدير أهميتها بالنسبة لمستقبل علاقاتنا الثنائية على المديين القصير والمتوسط".

وعلّق بيسكوف على نتائج الانتخابات الأربعاء قائلًا "لقد اعتدنا (على هذه الاتهامات) لدرجة أننا لم نعد نهتمّ بها".

وخلال السنوات الأخيرة وجهت اتهامات الى الكرملين بتشجيع عمليات تدخل في الانتخابات الأمريكية، خصوصا عبر حملات تأثير شبكات التواصل الاجتماعي.

العلاقات الروسية الأميركية تمر بأسوأ الأزمات الدبلوماسية في تاريخها، بالتزامن مع الغزو الروسي الى أوكرانيا والتي تتلقى دعما من إدارة بايدن بكثافة من خلال توفير الأسلحة والمساعدات المالية.