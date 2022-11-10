على ضوء الانتخابات النصفية: بايدن يأمل استعداد روسيا للتفاوض في صفقة تبادل سجناء

بدا أن بايدن يربط بين قضية غراينر وبين انتخابات منتصف الولاية حيث نجح الحزب الديموقراطي في قلب التوقعات

أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء عن أمله في أن يتفاوض الزعيم الروسي فلاديمير بوتين "بجدية أكبر" للإفراج عن لاعبة كرة السلة الأميركية بريتني غراينر التي أعلنت السلطات الروسية نقلها من سجنها إلى مستعمرة عقابية قبيل انتخابات منتصف الولاية.

وبدا أن بايدن يربط بين قضية غراينر التي أثارت غضبا واسع النطاق في الولايات المتحدة وبين انتخابات منتصف الولاية الثلاثاء التي نجح الحزب الديموقراطي مع انتهائها في قلب التوقعات بتحقيق الجمهوريين فوزا كاسحا في الكونغرس.

وقال بايدن "آمل الآن بعدما انتهت الانتخابات بأن يكون بوتين قادرا على النقاش معنا وأن يكون مستعدا للبحث بجدية أكبر في صفقة تبادل سجناء". وأضاف "هذه هي نيتي (...) أن أعيدها إلى منزلها، وقد أجرينا عددا من المباحثات حتى الآن"، آملا أن يكون هناك مع انتهاء الانتخابات "استعداد للتفاوض معنا بشكل أكثر دقة".

وسبق أن اتهمت الولايات المتحدة روسيا بالتدخل في الانتخابات، كما أعرب بوتين بشكل علني قبل انتخابات عام 2016 أنه يفضل أن يكون دونالد ترامب في البيت الأبيض.

وأوقفت غراينر المتوجة بالذهب الأولمبي مع منتخب بلادها في ريو دي جانيرو 2016 وطوكيو 2020، في المطار لدى وصولها الى روسيا من أجل اللعب مجدداً خلال فترة توقف الدوري الأميركي مع أو غي أم كا إكاتيرينبورغ، في تقليد بدأته مع الفريق الروسي منذ عام 2014 خلال فترات توقف دوري "دبليو أن بي أيه".

ونفت ضلوعها في أي عملية تهريب لمادة القنب الهندي، مؤكدة أن الكمية الضئيلة التي ضبطت بحوزتها هي لاستخدامها الخاص كمسكن للألم.

وأشار مراقبون إلى إمكان حصول عملية تبادل بين غراينر ومعها بول ويلان، العنصر المتقاعد في مشاة البحرية الأميركية الذي أوقف في كانون الأول/ديسمبر 2018 ووجهت إليه تهمة التجسس، وبين السجين الروسي فيكتور بوت المحكوم في العام 2012 بالسجن 25 عاما في الولايات المتحدة التي تعتبره من كبار مهرّبي الأسلحة.