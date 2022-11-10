بايدن يشيد بانتخابات منتصف الولاية ويصفها بأنها "يوم جيد للديموقراطية"

في مجلس الشيوخ، انتزع معسكر جو بايدن من الجمهوريين المقعد الذي كان موضع التنافس الأشدّ في هذه الانتخابات

أشاد الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء بانتخابات منتصف الولاية التي نُظّمت الثلاثاء في الولايات المتحدة، ووصفها بأنها "يوم جيد للديموقراطية" بعدما نجح معسكره في الحد من الأضرار على الرغم من أن التوقّعات كانت تفيد بتقدّم الجمهوريين على الديموقراطيين في مجلس النواب.

وقال بايدن في مؤتمر صحافي "حصلت انتخابات بالأمس. أعتقد أنه كان يوما جيدا للديموقراطية ويوما جيدا للولايات المتحدة".

وتابع "في حين كانت توقعات الصحافة والخبراء تشير إلى موجة حمراء، لم يحصل ذلك"، في إشارة إلى اللون الذي يعتمده الحزب الجمهوري.

وليل الثلاثاء الأربعاء، بدا الجمهوريون في موقع جيد للفوز بالغالبية في مجلس النواب لكن بفارق ضئيل.

أما في مجلس الشيوخ، فانتزع معسكر الرئيس الديموقراطي جو بايدن البالغ من العمر 79 عاما من الجمهوريين المقعد الذي كان موضع التنافس الأشدّ في هذه الانتخابات.

والأربعاء أقر الرئيس الأميركي بأن "كثرا يعانون".

وقال "عبّر الناخبون بوضوح عن هواجسهم من ارتفاع الأسعار (...) وضرورة خفض التضخم"، متطرقا كذلك إلى القلق إزاء "الجرائم" والأمن"، علما بأن الجمهوريين كانوا قد ركّزوا كثيرا خلال حملاتهم على هذه الملفات.

وتابع "أود أن أشكر خصوصا شبان هذا البلد الذين قيل لي (...) إنهم صوّتوا بنسب قياسية، على غرار ما حصل قبل عامين".

وأبدى الرئيس الأميركي "استعداده" للعمل مع المعارضة الجمهورية في الكونغرس، مؤكدا انفتاحه على كل "الأفكار الجيدة"، وشدد على أن مستقبل الولايات المتحدة لا يمكن أن يكون أسير "حرب سياسية لا نهاية لها".

وأشار بايدن إلى أنه سيدعو قريبا قادة المعارضة إلى اجتماع في البيت الأبيض.