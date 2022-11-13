الديموقراطيون يحتفظون بالغالبية في مجلس الشيوخ وبايدن "بات في موقع أقوى"

ولا يزال بإمكان الديمقراطيين الفوز بمقعد في ولاية جورجيا، حيث ستُنظّم جولة ثانية في 6 كانون الأول/ديسمبر

بفوزه السبت بالمقعد الفاصل، استرد الحزب الديمقراطي السيطرة على مجلس الشيوخ في نصر يضمن استمرارية رئاسة بايدن، في حين خرج خصمه الجمهوري ضعيفا من هذه المعركة على ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وصرّح بايدن في بنوم بنه حيث يلتقي عددًا من الزعماء في إطار قمّة آسيان بأنّه بات في موقع "أقوى". وأضاف بعد فوز حقّقه الديموقراطيّون في نيفادا وأتاح لهم الاحتفاظ بالسيطرة على مجلس الشيوخ الأميركي "أشعر أنّني بحال جيّدة وأتطلّع إلى العامين المقبلين".

وبعد أربعة أيام على انتخابات منتصف الولاية التي خيبت آمال الجمهوريين، أعلِن فوز السناتورة الديموقراطية كاثرين كورتيز ماستو في ولاية نيفادا على آدم لاكسالت المرشح المدعوم من الرئيس السابق دونالد ترامب، وفقا لقنوات تلفزيونية أميركيّة.

وبإعادة انتخابها، يرتفع عدد الديمقراطيّين المُنتخبين في مجلس الشيوخ إلى 50 من أصل 100، ما يسمح لحزب بايدن بالسيطرة على هذا المجلس، باعتبار أنّ الصوت المُرجِّح يعود إلى نائبة الرئيس كامالا هاريس.

ولا يزال بإمكان الديمقراطيين الفوز بمقعد في ولاية جورجيا، حيث ستُنظّم جولة ثانية في 6 كانون الأول/ديسمبر.

يأتي ذلك في وقت يبدو أنّ الجمهوريّين قريبون من تجريد بايدن من الغالبيّة في مجلس النواب، وقد بذل الرئيس الأمريكي جو بايدن أقصى ما بوسعه من مجهود، الأحد في سبيل تعبئة الناخبين الأمريكيين للدفاع عن الديمقراطية، على أمل مواجهة "الموجة الحمراء" للجمهوريين التي أمل ترامب أن تكتسح الانتخابات النصفية في تمهيد لاسترداده السلطة.

لكن كلّ الأنظار تتجه إلى العام 2024، مع ترقّب إعلان دونالد ترامب الثلاثاء ترشّحه المحتمل للانتخابات الرئاسية.

وأعلنت ثلاث شبكات تلفزيونية في وقت سابق أيضا إعادة انتخاب السناتور الديموقراطي مارك كيلي عن ولاية أريزونا.

في خطاب النصر، دعا كيلي السبت خصمه إلى طي الصفحة. وقال "رأينا ما يحدث عندما يرفض القادة قبول الحقيقة ويركّزون على نظريات تآمرية من الماضي بدلاً من حل التحديات التي نواجهها اليوم".

وحاز بلايك ماسترز دعم الرئيس الجمهوري السابق الحاضر بقوة في هذه الحملة.

في مجلس النواب، يبدو أنّ الجمهوريين سيحصلون على غالبية المقاعد، الأمر الذي سيعقّد ما تبقّى من ولاية بايدن. لكن يبدو انتصارهم أقل ممّا تمّ الإعلان عنه. فقد توقّعت قناة "ان بي سي نيوز" صباح السبت، غالبية هشّة بفارق خمسة مقاعد للجمهوريين الذين سيحصلون على 220 مقعداً مقابل 215 مقعداً للديموقراطيين.

ويأتي ذلك فيما لم ينتهِ الفرز في حوالى عشرين مركز اقتراع، بشكل رئيسي في كاليفورنيا.

بمجرّد تبلوُر المشهد السياسي في مجلسي النواب والشيوخ، ستتجه الأنظار إلى سنة 2024، في ظلّ احتمال رؤية ترامب يُعلن ترشّحه الثلاثاء، وفقاً لأحد مستشاريه المقرّبين.