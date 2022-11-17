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الجمهوريون ينتزعون الغالبية في مجلس النواب وبيلوسي تتخلى عن قيادة الديموقراطيين

i24news

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رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، نائبة عن الحزب الديمقراطي من كاليفورنيا
AP / Jose Luis Magana 2020 ©رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، نائبة عن الحزب الديمقراطي من كاليفورنيا

وأعرب الرئيس جو بايدن عن استعداده "للعمل مع الجمهوريين في المجلس لتحقيق نتائج للعائلات الأمي

نجح الجمهوريون في انتزاع الغالبية من الديموقراطيين في مجلس النواب الأميركي، وفق توقعات وسائل إعلام، ما يضمن لهم قاعدة تشريعية وإن بغالبية ضئيلة تتيح لهم معارضة برنامج عمل الرئيس جو بايدن خلال العامين المقبلين ويؤدي إلى انقسام السلطة في الكونغرس. 

وستكون الغالبية الضئيلة للحزب الجمهوري في مجلس النواب أقل بكثير مما كان يأمل، كما أن الجمهوريين أخفقوا أيضا في الإمساك بمجلس الشيوخ بعد أداء مخيّب في انتخابات منتصف الولاية في 8 تشرين الثاني/نوفمبر. 

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وجاء ذلك بعد أسبوع من توجّه ملايين الأميركيين إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات منتصف الولاية التي توصل عادة رسالة رفض للحزب المسيطر على البيت الأبيض.

وأعرب الرئيس جو بايدن عن استعداده "للعمل مع الجمهوريين في المجلس لتحقيق نتائج للعائلات الأميركية العاملة". وبعد إعلان نتائج التوقعات، قال زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس النواب كيفن مكارثي في تغريدة إن "الأميركيين مستعدون لاتجاه جديد، والجمهوريون في مجلس النواب مستعدون لتحقيق ذلك".  

من جهتها أعلنت نانسي بيلوسي الرئيسة الديموقراطية لمجلس النواب الخميس نيتها التخلي عن قيادة الديموقراطيين في المجلس المقبل المنبثق من الانتخابات الاخيرة.

وقالت بيلوسي (82 عاما) التي انتخبت رئيسة للمجلس للمرة الأولى عام 2007 وكانت أول امرأة تتولى هذا المنصب "بالنسبة الي، آن الأوان لجيل جديد لقيادة المجمع الديموقراطي الذي أجلّه بشدة". وأضافت "لن أترشح للادارة الديموقراطية في الكونغرس المقبل".

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