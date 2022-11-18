تحت شعار التسامح والعيش المشترك: الطائفة اليهودية تخلد بـ"أسبوع المغرب" في لوس أنجلوس

دأبت الطائفة اليهودية على تخليده منذ 2019 بموجب إعلان مجلس المدينة، بمبادرة من الطائفة السفاردية "إم هابانيم"

تحت شعار التسامح والعيش المشترك، احتفت الطائفة اليهودية، أمس الأربعاء، في لوس أنجلوس، بـ"أسبوع المغرب"، الذي دأبت الطائفة اليهودية على تخليده منذ 2019 بموجب إعلان مجلس المدينة، بمبادرة من الطائفة السفاردية "إم هابانيم"

وبحسب يان الطائفة السفاردية "إم هابانيم" تم تكريم شخصيتين مغربيتين في هذا الاحتفال في مقر الطائفة السفاردية إم هابانيم. يتعلق الأمر برجل الأعمال المنخرط في العديد من الأعمال الخيرية والمنحدر من مدينة فاس جاك ريموخ، و عالم الأنثروبولوجيا المرموق ومدير كرسي "موريس أمادو" للدراسات السفاردية في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس عمر بوم، المنحدر من طاطا(جنوب المغرب).

وأشار البيان إلى أن الحاخام جوشوا بيتان، شدد على أهمية هذا التكريم، ورئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، إدريس اليزمي، وعضو مجلس إدارة "إم هابانيم"، ريشار الكريشي، فضلا عن رسالة من سيرج بيرديغو باسم الجالية اليهودية في المغرب.

وخلال الحفل نفسه، وبمناسبة الذكرى الثمانين للإنزال الأمريكي في المغرب، قدم رئيس الكنيس، سيدني شريكي، لوحة تذكارية (وسيتم تثبيت هذه اللوحة وتدشينها يوم 20 نونبر الجاري في متحف باتون العام في قمة تشييراكو في كاليفورنيا) للسيدة هيلين باتون، حفيدة الجنرال جورج باتون الذي قاد، تحت إشراف الرئيس الأمريكي آنذاك، دوايت أيزنهاور، "عملية المشعل" في نونبر 1942.