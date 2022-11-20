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الولايات المتحدة: 5 قتلى في عملية إطلاق نار في ملهى ليلي للمثليين

i24news

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ضباط الشرطة في كولورادو سبرينغز ، كولورادو ، الولايات المتحدة.
Justin Edmonds/Getty Images/AFPضباط الشرطة في كولورادو سبرينغز ، كولورادو ، الولايات المتحدة.

قالت رئيسة شرطة كولورادو سبرينغز باميلا كاسترو إن مشتبها به اعتقل في مكان الحادث

أفادت تقارير عن وقوع ضحايا في مدينة كولورادو سبرينغز حيث قُتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص وأصيب 18 آخرون، في حادث إطلاق نار في ملهى ليلي للمثليين. 

وبحسب واينت، تلقت الشرطة تقارير عن إطلاق النار على كلوب كيو في الساعة 11:57 مساءً بالتوقيت المحلي. وقالت رئيسة شرطة كولورادو سبرينغز باميلا كاسترو إن مشتبها به اعتقل في مكان الحادث. ولم تبين الشرطة الدافع المحتمل وراء إطلاق النار. ووصلت العديد من سيارات الشرطة وسيارات الإسعاف الى مكان الحادث. وقالت كاسترو "سنبقى هنا لساعات كثيرة أخرى".

يتبع....

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