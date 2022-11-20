محامي ترامب السابق : "إيفانكا وزوجها هما اللذان أبلغا مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن الوثائق سرية"

قال مايكل كوهين: "أعتقد أن جاريد وإيفانكا ربما كانا المخبرين اللذين أبلغا مكتب التحقيقات الفيدرالي"

كشف مايكل كوهين، محامي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أمس السبت، أن إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر، الذي شغل أيضا منصب مستشار ترامب الخاص، هما اللذان أبلغا السلطات الأمريكية عن وجود وثائق سرية في مار إيه لاغو.

وقال مايكل كوهين: "أعتقد أن جاريد وإيفانكا ربما كانا المخبرين اللذين أبلغا مكتب التحقيقات الفيدرالي بأن ترامب يحتفظ بوثائق سرية في مقر إقامته في فلوريدا".

AP Photo/John Locher إيفانكا ترامب ، ابنة ومستشارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ، تتحدث في حفل انتخابي في لاس فيغاس ، الولايات المتحدة.

وأشار مايكل كوهين، في تصريح له لقناة "إم إس إن بي سي" الأمريكية، إلى عفو ترامب عن والد كوشنر الذي سبق وأدين بتهم تلاعب ضريبي، كما تحدث عن أكثر من 640 مليون دولار حققها الزوجان خلال فترة عملهما داخل البيت الأبيض.

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ولم تحضر إيفانكا الاحتفال في فلوريدا الأسبوع الماضي، خلال إعلان ترامب رسميا خوض انتخابات 2024.

وقالت إيفانكا بعد ذلك في بيان نشرته إنها "تحب والدها كثيرا لكنها، قررت الابتعاد عن الساحة السياسية والتركيز على أطفالها وحياتها الأسرية".

وأعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، ترشحه للانتخابات الرئاسية لعام 2024، وقال إن "أميركا كانت أمة عظيمة قبل عامين، وستصبح أمة عظيمة مجددا خلال عامين"