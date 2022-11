محامي ترامب السابق : "إيفانكا وزوجها هما اللذان أبلغا مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن الوثائق سرية"

كشف مايكل كوهين، محامي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أمس السبت، أن إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر، الذي شغل أيضا منصب مستشار ترامب الخاص، هما اللذان أبلغا السلطات الأمريكية عن وجود وثائق سرية في مار إيه لاغو.

وقال مايكل كوهين: "أعتقد أن جاريد وإيفانكا ربما كانا المخبرين اللذين أبلغا مكتب التحقيقات الفيدرالي بأن ترامب يحتفظ بوثائق سرية في مقر إقامته في فلوريدا".

وأشار مايكل كوهين، في تصريح له لقناة "إم إس إن بي سي" الأمريكية، إلى عفو ترامب عن والد كوشنر الذي سبق وأدين بتهم تلاعب ضريبي، كما تحدث عن أكثر من 640 مليون دولار حققها الزوجان خلال فترة عملهما داخل البيت الأبيض.