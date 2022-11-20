الولايات المتحدة: القبض على المشتبه بإطلاقه النار في ملهى للمثليين في كولورادو

"بطلان على الأقل داخل الملهى تصديا وقاتلا المشتبه به وتمكّنا من منعه من الاستمرار في قتل وإيذاء الآخرين".

أكدت الشرطة الأميركية، اليوم الأحد، أن المنفذ الذي فتح النار داخل ملهى ليلي للمثليين في كولورادو، مودياً بـ5 أشخاص على الأقل، أوقفه شخصان "بطلان" داخل الملهى.

وقال قائد الشرطة أدريان فاسكيز, في مؤتمر صحافي إنّ "المشتبه به في كولورادو سبرينغز دخل "كلوب كيو"، وبدأ على الفور بإطلاق النار على من بداخله"، وأضاف "بطلان على الأقل داخل الملهى تصديا وقاتلا المشتبه به وتمكّنا من منعه من الاستمرار في قتل وإيذاء الآخرين".

وأفيد بأن هوية المشتبه به على أنه أندرسون لي ألدريتش يبلغ (22 عاماً). كما حُدّدت أنه استخدم بندقية في الملهى، الذي كان روّاده يحتفلون بذكرى الضحايا العابرين والعابرات جندرياً.

وأفادت الشرطة أنه أُصيب في إطلاق النار 18 شخصاً قبيل منتصف الليل، وأضافت أنّ "عدداً غير محدّد من المصابين لا تزال حالتهم حرجة". وأشارت إلى العثور على سلاح ناري آخر على الأقل في الملهى.

وهذه الحادثة هي الأحدث ضمن سلسلة طويلة من الهجمات على أماكن يتردد عليها أفراد من مجتمع الميم-عين (المثليون والعابرون جندرياً). والأكثر دموية بينها كان إطلاق النار في أورلاندو في ولاية فلوريدا في العام 2016.

أعلنت السلطات أنّ المشتبه به يُعالج في مستشفى محلي، ولكنّها لم تدل بأيّ معلومات إضافية عنه، مشيرة إلى أنّ مسؤولين بما في ذلك من مكتب التحقيقات الفدرالي يحقّقون في القضية.

وكانت تقارير قد أفادت عن وقوع ضحايا في مدينة كولورادو سبرينغز حيث قُتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص وأصيب 18 آخرون، في حادث إطلاق نار في ملهى ليلي للمثليين.