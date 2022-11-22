قائد الجيش الإسرائيلي يناقش قضية إيران مع كبير مساعدي بايدن

ناقش الطرفان استمرار الوضع الأمني في الضفة الغربية دون الإعلان عن أي مواقف جديدة من جانب الإدارة الأمريكية

التقى رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية الفريق أفيف كوخافي مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان يوم الاثنين في واشنطن لمناقشة التهديدات التي تشكلها إيران.

كما أشارت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أن المسؤولين ناقشا استمرار الوضع الأمني في الضفة الغربية خلال اجتماع البيت الأبيض، دون الإعلان عن أي مواقف جديدة من جانب الإدارة.

استهل كوخافي زيارة إلى الولايات المتحدة تستغرق خمسة أيام، حيث يلتقي مع كبار المسؤولين الأمنيين الأمريكيين لمناقشة جهود التنسيق ضد إيران، لكن إدارة بايدن تحدثت مرارًا وتكرارًا عن الاضطرابات المستمرة في الضفة الغربية. تخشى الإدارة انهيار السلطة الفلسطينية وسط استمرار عملية الجيش الإسرائيلي "كاسر الأمواج" - وهي عملية عسكرية تتواصل منذ شهور رداً على سلسلة من الهجمات المميتة التي نفذها فلسطينيون في وقت سابق من هذا العام ضد المدنيين الإسرائيليين.

قال مراسل i24NEWS بيير كلوشيندلر "هناك مجموعة من الأسباب، أسباب بيولوجية" للزوال المحتمل للسلطة الفلسطينية، مستشهداً بالسن المتقدم لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

لم تجر انتخابات منذ 17 عاما وفي العام الماضي قرر عباس إلغاء الانتخابات. وأضاف كلوتشيندلر "هذا يشوه صورة السلطة في عيون الفلسطينيين أنفسهم".

وأشار كلوشيندلر إلى أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية الجديدة قد تكون إشكالية للسلطة الفلسطينية أيضًا ولحل الدولتين الذي تنادي به الولايات المتحدة.

وفي يوم الاثنين أيضًا، حصل كوخافي على وسام الاستحقاق من قبل رئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي. تمت عملية تقليد الوسام على وقع مراسم حرس الشرف في قاعة القاعدة العسكرية في أرلينغتون، فيرجينيا.

وقيل على شرف تقليده الوسام "كوخافي يجسد روح التعاون والتنسيق في تعزيز الشراكة الاستراتيجية للولايات المتحدة ودولة إسرائيل".