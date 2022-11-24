ستة قتلى في عملية إطلاق نار في متجر وولمارت في فرجينيا نفّذها مدير الفرع

روت الموظفة لقناة "إيه بي سي" "نظرت إلى الأعلى وفتح مديري باب" غرفة استراحة الموظفين "وبدأ يطلق النار ببساطة"

تشير الشبهات إلى ضلوع مدير سوبرماركت وولمارت بولاية فرجينيا الأميركية في إطلاق النار في المتجر والتسبب بمقتل ستة أشخاص مساء الثلاثاء قبل أن ينتحر في مكان الحادث، وفق ما ذكرت الشرطة الأربعاء.

وكان منفّذ الهجوم، أندري بينغ (31 عامًا)، يحمل مسدسًا وعدة مخازن للمسدس، حسبما أعلنت بلدية تشيسابيك في ولاية فرجينيا. ولم يُحدّد بعد الدافع وراء عملية إطلاق النار.

وقالت مجموعة وولمارت في بيان إن المشتبه به كان يشغل منصب "قائد الطاقم الليلي وكان يعمل معنا منذ العام 2010".

وروت الموظفة برايانا تايلر لقناة "إيه بي سي" التلفزيونية "نظرت إلى الأعلى وفتح مديري باب" غرفة استراحة الموظفين "وبدأ يطلق النار ببساطة". وأضافت "لم يقل شيئًا، لم يقل شيئًا على الإطلاق".

وقال مارك سوليسكي قائد شرطة المدينة في مؤتمر صحافي "توفي المشتبه به متأثرا بجراح نعتقد أنها ناجمة عن إصابة نفسه بطلق ناري".

ووفق السلطات، قتل منفذ الهجوم شخصين في غرفة الاستراحة وانتحر فيها. وعُثر على ضحية ثالثة "أمام المتجر"، وثلاث ضحايا "نُقلوا إلى مستشفيات قريبة لكنهم توفوا متأثرين بجروحهم".