الولايات المتحدة: مغني الراب كاني ويست يلمح إلى الترشح للرئاسة لعام 2024

بدا أن مغني الراب الأمريكي كاني ويست أعلن، يوم الجمعة أنه يعتزم الترشح للرئاسة في انتخابات 2024، على الرغم من زوبعة الجدل التي أثارها ويست بتصريحاته مؤخرا، بما في ذلك اتهامات بمعاداة السامية.

نشر ويست مقطع فيديو لشعار حملته على تويتر ، مع التعليق # YE24 ، مشيرًا إلى تغيير اسمه إلى "Ye" في عام 2018. وقال مغني الراب أيضًا إنه أثناء زيارته لنادي Mar-a-Lago للغولف، طلب من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب - الذي يسعى لإعادة انتخابه في عام 2024 – أن يكون شريكا له.

وفقًا لما قاله ويست، في مقطع فيديو بعنوان تحقيق مارالاغو، فإن الرئيس السابق "بدأ بالصراخ من البداية"، وأخبر ويست أنه سيخسر. ثم سأل ويست في الفيديو: "هل نجح ذلك مع أي شخص في السابق؟"

ترشح مغني الراب لمنصب الرئيس خلال انتخابات 2020 كمرشح لطرف ثالث لكنه حصل فقط على 70 ألف صوت. ظهر ويست في بطاقة الاقتراع في 12 ولاية فقط بعد أن فوت الموعد النهائي للتسجيل في معظم الولايات الأخرى وعقد تجمعًا انتخابيًا واحدًا فقط.

وإلى جانب ويست في مارا-لاغو ، كان هناك شخصية إعلامية من اليمين المتطرف، نيك فوينتيس، وصفته وزارة العدل الأمريكية بأنه "متعصب للبيض". أثناء الإعلان عن حملته، نشر ويست أيضًا نصوصًا على تويتر، بدت وكأنها مع فوينتيس كجزء من الدردشة الجماعية لـ "YE24".