البيت الأبيض يدين لقاء ترامب أحد دعاة تفوّق العرق الأبيض

دان البيت الأبيض، السبت، لقاء الرئيس السابق دونالد ترامب في دارته في فلوريدا شخصا معروفا بأنه من دعاة تفوّق العرق الأبيض ومغني الراب كانييه ويست الذي أثارت تصريحات له اعتُبرت معادية للسامية موجة ردود فعل شاجبة.

فيما دافع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يوم السبت عن استضافة فوينتيس منكر الهولوكوست، قائلا إن فوينتيس لم يُدع إلى مقر إقامته في فلوريدا لكنه وصل بصحبة كانييه ويست.

وجاء في تعليق نشره في حسابه على منصة "تروث سوشال" ليل الجمعة "لم تكن تجمعني أي معرفة بنيك فوينتيس".

ندّد آندرو بيتس باسم البيت الأبيض باللقاء الذي جمع ترامب وفوينتيس. وقال بيتس في تصريح لشبكة "سي.ان.ان" الإخبارية الأميركية "لا مكان للتعصّب والكراهية ومعاداة السامية في أميركا، بما فيها مارا لاغو. إنكار الهولوكوست أمر بغيض وخطير ويجب أن يُدان بشدة".