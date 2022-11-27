البيت الأبيض يدين لقاء ترامب أحد دعاة تفوّق العرق الأبيض

"لا مكان للتعصّب والكراهية ومعاداة السامية في أميركا، إنكار الهولوكوست أمر بغيض وخطير ويجب أن يُدان بشدة"

دان البيت الأبيض، السبت، لقاء الرئيس السابق دونالد ترامب في دارته في فلوريدا شخصا معروفا بأنه من دعاة تفوّق العرق الأبيض ومغني الراب كانييه ويست الذي أثارت تصريحات له اعتُبرت معادية للسامية موجة ردود فعل شاجبة.

فيما دافع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يوم السبت عن استضافة فوينتيس منكر الهولوكوست، قائلا إن فوينتيس لم يُدع إلى مقر إقامته في فلوريدا لكنه وصل بصحبة كانييه ويست.

وجاء في تعليق نشره في حسابه على منصة "تروث سوشال" ليل الجمعة "لم تكن تجمعني أي معرفة بنيك فوينتيس".

ندّد آندرو بيتس باسم البيت الأبيض باللقاء الذي جمع ترامب وفوينتيس. وقال بيتس في تصريح لشبكة "سي.ان.ان" الإخبارية الأميركية "لا مكان للتعصّب والكراهية ومعاداة السامية في أميركا، بما فيها مارا لاغو. إنكار الهولوكوست أمر بغيض وخطير ويجب أن يُدان بشدة".

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وتعليقا على سؤال حول العشاء الذي نظّمه ترامب اكتفى الرئيس الأميركي جو بايدن الذي يمضي عطلة نهاية الأسبوع في نانتاكت بالقول "الأفضل ألا أجهر برأيي".

وفوينتيس ممن ينكرون الهولوكوست وقد حذفت قناته على يوتيوب في مطلع العام 2020 لانتهاكها سياسة المنصة بشأن خطاب الكراهية.

في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر أعلن ترامب انه يعتزم الترشّح للانتخابات الرئاسية المقررة في العام 2024، لكن استضافته قوميا أبيض قوبلت بردود فعل شاجبة من بعض مسؤولي إدارته السابقين.

وجاء في إحدى التغريدات التي أطلقها السفير الأميركي السابق لدى إسرائيل ديفيد فريدمان "حتى الزيارة الاجتماعية من معاد للسامية على غرار كانييه ويست وحثالة البشر على غرار نيك فوينتيس غير مقبولة".

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وتابع "لا يستحق معادو السامية أي حيّز بين قادة أميركيين من اليمين أو اليسار".