بنس: ترامب 'يجب أن يعتذر' عن العشاء مع مؤيدي معاداة السامية

انتقد مبعوث ترامب السابق لمعاداة السامية، جيسون جرينبلات، رئيسه السابق لقراره استضافة فوينتيس وويست.

انتقد مايك بنس يوم الاثنين دونالد ترامب لاستضافته معادين للسامية في منتجعه في فلوريدا الأسبوع الماضي، بينما امتنع عن وصف الرئيس الأمريكي السابق بأنه معاد لليهود والأقليات الأخرى.

قال نائب الرئيس السابق، الذي خدم مع ترامب في الفترة من 2017 إلى 2021، في مقابلة مع مقدم NewsNation ليلاند فيرت أن رجل الأعمال الذي تحول إلى سياسي كان مخطئًا في السماح لمنكر الهولوكوست نيك فوينتيس والمتآمر المعادي للسامية كانييه ويست بالجلوس حول طاولته في مارالاغو.

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كان الرئيس ترامب مخطئًا في منح شخص قومي أبيض، معاد للسامية وينكر الهولوكوست، مقعدًا على الطاولة وأعتقد أنه يجب عليه الاعتذار عن ذلك. وقال بنس "وعليه أن يدين هؤلاء الأفراد وخطابهم البغيض دون قيد أو شرط".

لكن بنس لم يشر إلى أن ترامب نفسه معاد للسامية، قائلاً إنه ما كان ليخدم معه إذا كان يعتقد ذلك. أعلن ترامب مؤخرًا أنه يترشح لولاية ثانية في البيت الأبيض عام 2024 على بطاقة الحزب الجمهوري. لم يختار بعد مرشحًا مشاركا في الحملة الانتخابية المقبلة، لكنه قال مؤخرًا إن المرشحين المحتملين "يستجدونني".

وتابع بنس: "أعتقد أن الرئيس أظهر سوء تقدير عميق في منح هؤلاء الأفراد مقعدًا على الطاولة، وكما قلت، أعتقد أنه يجب أن يعتذر عن ذلك". "ينبغي أن يندد بهم دون قيد أو شرط".

وفي يوم الاثنين أيضًا، انتقد مبعوث ترامب السابق لمعاداة السامية، جيسون جرينبلات، رئيسه السابق لقراره استضافة فوينتيس وويست.

في مقال رأي نُشر في CNN، كتب جرينبلات أنه "ما كان ينبغي أن يحدث. نقطة".

كما أشاد جرينبلات بترامب لتحدثه علانية ضد معاداة السامية في الماضي ودعمه القوي لإسرائيل وأعرب عن أمله في أن يدين ترامب فوينتيس وويست بسبب آرائهما المعادية للسامية.