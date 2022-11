بنس: ترامب 'يجب أن يعتذر' عن العشاء مع مؤيدي معاداة السامية

انتقد مايك بنس يوم الاثنين دونالد ترامب لاستضافته معادين للسامية في منتجعه في فلوريدا الأسبوع الماضي، بينما امتنع عن وصف الرئيس الأمريكي السابق بأنه معاد لليهود والأقليات الأخرى.

قال نائب الرئيس السابق، الذي خدم مع ترامب في الفترة من 2017 إلى 2021، في مقابلة مع مقدم NewsNation ليلاند فيرت أن رجل الأعمال الذي تحول إلى سياسي كان مخطئًا في السماح لمنكر الهولوكوست نيك فوينتيس والمتآمر المعادي للسامية كانييه ويست بالجلوس حول طاولته في مارالاغو.