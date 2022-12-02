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جو بايدن يحث المشرعين الأمريكيين إلى التحدث علنًا ضد معاداة السامية "الصمت تواطؤ"

AFP

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U.S. President Joe Biden speaks at the White House in Washington, the United States.
AP Photo/Manuel Balce CenetaU.S. President Joe Biden speaks at the White House in Washington, the United States.

جو بايدن:"أريد فقط أن أوضح بعض الأشياء: المحرقة حدثت. كان هتلر شخصية شيطانية"

حث الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، المشرعين الأمريكيين على التحدث بوضوح ضد معاداة السامية، بعد أيام من إثارة سلفه دونالد ترامب الغضب من خلال استضافة أحد منكري الهولوكوست المعروف على العشاء.

وكتب بايدن على تويتر "أريد فقط أن أوضح بعض الأشياء: المحرقة حدثت. كان هتلر شخصية شيطانية". "وبدلاً من إعطائها منصة ، يجب على قادتنا السياسيين أن يناديوا ويرفضوا معاداة السامية أينما كانت".وأضاف بايدن "الصمت تواطؤ".

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