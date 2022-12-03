الولايات المتحدة تكشف عن قاذفة الشبح الجديدة "بي-21 رايدر"

تخطط وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) للحصول على ما لا يقل عن 100 نسخة من هذه الطائرة

كشفت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، عن قاذفتها الاستراتيجية الشبح الجديدة "بي-21 رايدر"، والتي يمكن تشغيلها من دون طاقم، لتنفيذ ضربات نووية بعيدة المدى فضلا عن استخدام أسلحة تقليدية.

وقالت المتحدثة باسم القوات الجوية الأمريكية، آن ستيفانيك، إن "القاذفة بي-21 بفضل نطاقها وقدرتها وقوتها، ستشكل العمود الفقري لقوتنا القاذفة في المستقبل، وستكون قادرة على اختراق البيئات الأكثر صعوبة والوصول إلى أي هدف في العالم”.

وتخطط وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) للحصول على ما لا يقل عن 100 نسخة من هذه الطائرة الجديدة العالية التقنية التي صممها تكتل الصناعات "نورثروب غرومان".

https://twitter.com/i/web/status/1595094637835825152 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وتعتبر الطائرة هي أول قاذفة يطلبها الجيش الأمريكي منذ عقود ويتوقع أن تكلف النسخة الواحدة منها حوالي 700 مليون دولار، كما يفترض أن تحل تدريجيا محل طرازي "بي-1" و"بي-2" وهما قاذفتان يعود تاريخ أول إقلاع لهما إلى الحرب الباردة.

وتتمتع الطائرة التي سيجري الكشف عن الطائرة في بالمديل بكاليفورنيا، وستقلع للمرة الأولى عام 2023، أيضًا بـ”بنية هندسية مفتوحة” من شأنها أن تسهل عليها استيعاب التطورات التكنولوجية المستقبلية.

ومن جانبها، وقالت الخبيرة في معهد بروكينغز الأمريكي للأبحاث ومقره واشنطن، إيمي نيلسون، إن القاذفة "مصممة للتطور"، وأضافت أن "بنيتها الهندسية المفتوحة ستتيح في المستقبل إدخال برامج قادرة على تحسين أدائها بحيث لا تصبح الطائرة عتيقة بسرعة".

يشار إلى أن الجيش الأمريكي لا يرغب في كشف كثير من المعلومات حول قدرات “بي-21” التي ما زال عدد كبير من خصائصها الفنية سريًّا