الولايات المتحدة تكشف عن قاذفة الشبح الجديدة "بي-21 رايدر"

كشفت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، عن قاذفتها الاستراتيجية الشبح الجديدة "بي-21 رايدر"، والتي يمكن تشغيلها من دون طاقم، لتنفيذ ضربات نووية بعيدة المدى فضلا عن استخدام أسلحة تقليدية.

وقالت المتحدثة باسم القوات الجوية الأمريكية، آن ستيفانيك، إن "القاذفة بي-21 بفضل نطاقها وقدرتها وقوتها، ستشكل العمود الفقري لقوتنا القاذفة في المستقبل، وستكون قادرة على اختراق البيئات الأكثر صعوبة والوصول إلى أي هدف في العالم”.

وتخطط وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) للحصول على ما لا يقل عن 100 نسخة من هذه الطائرة الجديدة العالية التقنية التي صممها تكتل الصناعات "نورثروب غرومان".