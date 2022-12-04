ترامب يدعو إلى إنهاء العمل بالدستور الأمريكي

عملية احتيال واسعة من هذا النوع والحجم تسمح بإنهاء جميع القواعد واللوائح والمواد، حتى تلك الموجودة في الدستور

دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي أعلن مؤخرًا عن ترشحه لخوض انتخابات الرئاسة في 2024، يوم السبت إلى إنهاء العمل بالدستور لإلغاء نتائج انتخابات 2020.

في منشور على منصة Truth Social، اتهم ترامب "شركات التكنولوجيا الكبرى" بمساعدة الديمقراطيين وادعى أن مؤسسي أمريكا "لم يرغبوا ولن يتغاضوا عن انتخابات كاذبة ومزورة".

هل تريدون طرح نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 أرضا والإعلان عن الفائز الشرعي أم تريدون انتخابات جديدة؟ وأضاف ترامب أن "عملية احتيال واسعة من هذا النوع والحجم تسمح بإنهاء جميع القواعد واللوائح والمواد، حتى تلك الموجودة في الدستور".

https://twitter.com/i/web/status/1599301131775414274 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

ووصف المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس تصريحات ترامب بأنها "لعنة على روح أمتنا".

"الدستور الأمريكي وثيقة مقدسة كفلت لأكثر من 200 عام أن تسود الحرية وسيادة القانون في بلدنا العظيم. ويجمع الدستور بين الشعب الامريكي بغض النظر عن الحزب، والزعماء المنتخبون يقسمون على التمسك به".

وأضاف: "إنه الصرح التذكاري الأسمى بالنسبة لجميع الأمريكيين الذين ضحوا بحياتهم لهزم الطغاة الذين سخروا الملك لأنفسهم والذين أساءوا استخدام سلطتهم وداسوا على الحقوق الأساسية"، مشددًا على أنه "لا يمكنك أن تحب أمريكا فقط عندما تفوز".