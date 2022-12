ترامب يدعو إلى إنهاء العمل بالدستور الأمريكي

دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي أعلن مؤخرًا عن ترشحه لخوض انتخابات الرئاسة في 2024، يوم السبت إلى إنهاء العمل بالدستور لإلغاء نتائج انتخابات 2020.

في منشور على منصة Truth Social، اتهم ترامب "شركات التكنولوجيا الكبرى" بمساعدة الديمقراطيين وادعى أن مؤسسي أمريكا "لم يرغبوا ولن يتغاضوا عن انتخابات كاذبة ومزورة".

هل تريدون طرح نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 أرضا والإعلان عن الفائز الشرعي أم تريدون انتخابات جديدة؟ وأضاف ترامب أن "عملية احتيال واسعة من هذا النوع والحجم تسمح بإنهاء جميع القواعد واللوائح والمواد، حتى تلك الموجودة في الدستور".