الولايات المتحدة تتهم قراصنة على علاقة بحكومة الصين بسرقة 21 مليون دولار من الحكومة الأمريكية

جاء أن هذه الأموال تعد مجرد مبلغ بسيط من أموال الإغاثة الي سرقت من الحكومة الأمريكية من قبل تنظيمات إجرامية

أقدم قراصنة على ارتباط بالحكومة الصينية على عملية احتيال استهدفت الحكومة الأمريكية سرقوا خلالها 21 مليون دولار جرى تخصيصها لمساعدة متضرري فيروس كورونا، وفق ما أوردته شبكة NBC الأمريكية الليلة (الثلاثاء).

ويشير التقرير إلى ان واشنطن لا تشك بوقوف الحكومة الصينية وراء السرقة وترجح أن القراصنة المعروفين بالكنية APT41 ارتكبوا عملية الاحتيال لتحقيق مكاسب شخصية.

ويُزعم أن هذه المجموعة تقوم منذ سنوات بالتجسس نيابة عن الحكومة الصينية.

وفي تقرير نشرته العربية، جاء أن هذه الأموال تعد مجرد مبلغ بسيط من أموال الإغاثة الي سرقت من الحكومة الأمريكية من قبل تنظيمات إجرامية.

وتقدر المخابرات الأمريكية أن ما يقرب من مائة مليار دولار من أموال المساعدات لمتضرري كورونا انتهى بها المطاف في أيدي مجرمين استخدموا هويات مزيفة للاحتيال على الحكومة.

وبحسب المتحدثة باسم جهاز الخدمة السرية الأمريكية جوستين ويلان، لشبكة CNN، يوم الاثنين، فإن قراصنة إلكترونيين مرتبطين بالحكومة الصينية سرقوا ما لا يقل عن 20 مليون دولار من الأموال عبر التسلل إلى صناديق التأمين ضد البطالة وإقراض المشاريع الصغيرة في أكثر من 12 ولاية أمريكية.

ومن غير الواضح ما إذا كان المتسللون قد قاموا بالسرقة لتحقيق مكاسب شخصية أو ما إذا كانوا يعملون نيابة عن بكين، وطلبت CNN تعليقا من السفارة الصينية في واشنطن.

من جانبها تنفي بكين هذه الاتهامات فيما تتهم الإدارة الأمريكية باستهداف الصين بالقرصنة.