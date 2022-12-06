English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر

الولايات المتحدة تتهم قراصنة على علاقة بحكومة الصين بسرقة 21 مليون دولار من الحكومة الأمريكية

i24news

دقيقة 1
برنس، عضو جماعة ريد هاكر ألاينس في مقاطعة قوانغدونغ بجنوب الصين، 4 أغسطس، 2020
NICOLAS ASFOURI / AFPبرنس، عضو جماعة ريد هاكر ألاينس في مقاطعة قوانغدونغ بجنوب الصين، 4 أغسطس، 2020

جاء أن هذه الأموال تعد مجرد مبلغ بسيط من أموال الإغاثة الي سرقت من الحكومة الأمريكية من قبل تنظيمات إجرامية

أقدم قراصنة على ارتباط بالحكومة الصينية على عملية احتيال استهدفت الحكومة الأمريكية سرقوا خلالها 21 مليون دولار جرى تخصيصها لمساعدة متضرري فيروس كورونا، وفق ما أوردته شبكة NBC الأمريكية الليلة (الثلاثاء). 

Video poster

ويشير التقرير إلى ان واشنطن لا تشك بوقوف الحكومة الصينية وراء السرقة وترجح أن القراصنة المعروفين بالكنية APT41 ارتكبوا عملية الاحتيال لتحقيق مكاسب شخصية.

ويُزعم أن هذه المجموعة تقوم منذ سنوات بالتجسس نيابة عن الحكومة الصينية.

وفي تقرير نشرته العربية، جاء أن هذه الأموال تعد مجرد مبلغ بسيط من أموال الإغاثة الي سرقت من الحكومة الأمريكية من قبل تنظيمات إجرامية. 

وتقدر المخابرات الأمريكية أن ما يقرب من مائة مليار دولار من أموال المساعدات لمتضرري كورونا انتهى بها المطاف في أيدي مجرمين استخدموا هويات مزيفة للاحتيال على الحكومة.

وبحسب المتحدثة باسم جهاز الخدمة السرية الأمريكية جوستين ويلان، لشبكة CNN، يوم الاثنين، فإن قراصنة إلكترونيين مرتبطين بالحكومة الصينية سرقوا ما لا يقل عن 20 مليون دولار من الأموال عبر التسلل إلى صناديق التأمين ضد البطالة وإقراض المشاريع الصغيرة في أكثر من 12 ولاية أمريكية.

ومن غير الواضح ما إذا كان المتسللون قد قاموا بالسرقة لتحقيق مكاسب شخصية أو ما إذا كانوا يعملون نيابة عن بكين، وطلبت CNN تعليقا من السفارة الصينية في واشنطن.

من جانبها تنفي بكين هذه الاتهامات فيما تتهم الإدارة الأمريكية باستهداف الصين بالقرصنة. 

تلقت هذه المقالة 0 تعليق