طاولة مستديرة في البيت الأبيض لتدارس تنامي معاداة السامية

سُجلت زيادة بنسبة 125 بالمائة في معاداة السامية في مدينة نيويورك مقارنة بالشهر نفسه في عام 2021

حدّد البيت الأبيض موعدًا الأربعاء، لتدارس معاداة السامية المتزايدة خلال اجتماع مائدة مستديرة مع القادة اليهود، سيركزون على الهجمات التي تستهدف اليهود في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكيفية محاربة الكراهية.

وسيستضيف زوج نائب الرئيس كامالا هاريس، الجنتلمان الثاني دوغلاس إمهوف ذلك الحدث. إمهوف هو أول شريك حياة يهودي لرئيس أمريكي أو نائب رئيس أمريكي.

تأتي هذه المبادرة، على وقع استمرار ارتفاع مظاهر معاداة السامية في جميع أنحاء البلاد. تصدرت القضية عناوين الصحف في الأسابيع الأخيرة بعد أن استضاف الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب في ناديه الخاص في فلوريدا كل من نيك فوينتيس المعروف بتأييده لتفوق العرق الأبيض وعدائه للسامية، ومغني الراب كاني ويست الذي تورط مؤخرا بتصريحات مثيرة للجدل.

تعرض ويست، الذي يُدعى الآن Ye، لانتقادات واسعة النطاق بسبب سلسلة من التعليقات المعادية للسامية - بما في ذلك الثناء على الديكتاتور النازي أدولف هتلر - وتم تعليق حسابه على تويتر، الأسبوع الماضي. ولم ترُق لبعض الجمهوريين دعوة العشاء تلك التي جمعت ترامب مع فوينتيس ويي، لكنهم لم ينتقدوا ترامب بشكل مباشر، الذي دافع عن نفسه بالقول إنه لا يعرف فوينتيس.

وفقًا لإدارة شرطة نيويورك، تم الإبلاغ عن 45 حادثة معادية لليهود في تشرين الثاني/نوفمبر. يمثل هذا 60 بالمائة من جميع جرائم الكراهية، ولكنه يمثل أيضًا زيادة بنسبة 125 بالمائة في معاداة السامية في مدينة نيويورك مقارنة بالشهر نفسه في عام 2021.