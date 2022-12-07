السيناتور الديمقراطي رافائيل وارنوك يحسم جولة الإعادة في ولاية جورجيا

حصل رافائيل وارنوك على 50.7 بالمئة من الأصوات، بينما نال منافسه ووكر على 49.3 بالمئة

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن السيناتور الديمقراطي رافائيل وارنوك، الذي ساعد فوزه في جولة الإعادة لعام 2021 الديمقراطيين على السيطرة على مجلس الشيوخ، وجعله أول سيناتور من أصول إفريقية في جورجيا، حسم سباق التجديد النصفي في الولاية، أمام المرشح الجمهوري هيرشل ووكر.

ووفقا للصحيفة، فقد حصل رافائيل وارنوك على 50.7 بالمئة من الأصوات، بينما نال منافسه ووكر على 49.3 بالمئة، في الفصل الأخير من الانتخابات التشريعية لمنتصف الولاية الرئاسية والدورة الثانية من انتخابات جورجيا.

من جهتها، أكدت ذكرت شبكة "بي بي سي"، أن استطلاع للرأي أجرته "أديسون ريسيرش"، قد أظهر فوز وارنوك في جورجيا بعد فرز 94 بالمئة من الأصوات.

وكان الرئيس جو بايدن قد قال أمس الثلاثاء: "أعيُن الأمة عليكم"، داعيا الناخبين في جورجيا إلى التوجه بأعداد كبيرة إلى صناديق الاقتراع.

وانتصر السناتور المنتهية ولايته على المرشّح الجمهوري هيرشل ووكر المدعوم من الرئيس السابق دونالد ترامب.

وكان المرشّحان تواجها في انتخابات منتصف الولاية التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر، لكنّ أيّاً منهما لم يتمكن من حسم النتيجة من الدورة الأولى فكانت هذه الدورة الثانية بينهما.