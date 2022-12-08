روسيا تطلق سراح لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غرينر مقابل إطلاق سراح تاجر أسلحة روسي

أعلنت روسيا، اليوم الخميس، أنها أطلقت سراح لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غرينر المسجونة بتهمة تهريب الماريخوانا، مقابل إطلاق سراح تاجر أسلحة روسي وبايدن يقول أن النجمة في أمان وهي في طريقها إلى بلدها.

وقالت وزارة الخارجية الروسية عبر تلغرام "في 8 كانون الأول/ديسمبر 2022، في مطار أبوظبي، اكتملت بنجاح إجراءات تبادل المواطن الروسي فيكتور بوت مع المواطنة الأميركية بريتني غراينر، اللذين كانا على التوالي يقضيان عقوبتين في سجنين في الولايات المتحدة وروسيا".