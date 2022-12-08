الكونغرس الأميركي يقر قانونا يحمي زواج المثليين جنسيا في جميع أنحاء الولايات المتحدة

يحمي جميع أنحاء الولايات المتحدة في ظل مخاوف من احتمال إصدار المحكمة العليا حُكماً يقوّض هذا الحقّ.

صادق مجلس النواب الأميركي، اليوم الخميس، على قانون يحمي زواج المثليين في جميع أنحاء الولايات المتحدة في ظل مخاوف من احتمال إصدار المحكمة العليا حُكماً يقوّض هذا الحق، حيث صوت لصالح القانون جميع النواب الديموقراطيين و39 نائبا جمهوريًا، فيما عارضه 169 نائبا من الجمهوريين.

ويلغي القانون تشريعات قديمة تعرّف الزواج بأنه رابطة بين رجل وامرأة. ويحظر على موظفي السجل المدني - بغض النظر عن الولاية التي يعملون فيها - التمييز ضد الأزواج "على أساس الجنس أو العرق أو الإتنية أو الأصل".

وكان مجلس الشيوخ قد اعتمد النص الأسبوع المنصرم، ويجب الآن أن يوقعه الرئيس جو بايدن ليصبح قانونًا، وقد تعهد القيام بذلك دون تأخير.

وكانت المحكمة العليا، قد ضمنت منذ العام 2015 زواج المثليين جنسيا، لكن بعد تراجعها التاريخي بشأن حقّ الإجهاض في حزيران/يونيو الماضي، يخشى الكثير من التقدميين أن يطاول التراجع هذا الحق.

وتبدو المحكمة مستعدة للسماح لبعض الشركات الأميركية رفض خدمة الأزواج من الجنس نفسه، باسم حرية التعبير. ويمكن أن تصدر قرارا بهذا المعنى في وقت مبكر من الصيف المقبل.

تدعم الغالبية العظمى من الأميركيين زواج المثليين، بما في ذلك في صفوف الجمهوريين. لكن اليمين الديني لا يزال يعارضه في الغالب.

وأعربت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي التي ستتنحى عن المنصب في كانون الثاني/يناير، عن ابتهاجها لأن "أحد القوانين الأخيرة" التي ستوقعها بصفتها "رئيسة مجلس النواب" يحمي هذا النوع من العلاقات.

وفي السياق أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع قناة تلفزيونية أمريكية، إنه لن يسمح بانتهاك حقوق مجتمع الميم في إسرائيل، مؤكدا في برنامج "التقي بالصحافة" على قناة "ان بي سي" أنه، "لن يقبل أي شيء من هذا القبيل".وقال بنيامين نتنياهو، "سأحافظ على الديمقراطية الإسرائيلية وسأحقق السلام بشكل قاطع، وسأوقف إيران، هذا ما عدت من أجله وهذا الذي سألتزم به".