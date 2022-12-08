مجلس النواب الأميركي يصادق على مساعدة عسكرية ضخمة لتايوان ضمن ميزانية الدفاع الأميركية للعام الوشيك

يشير مشروع القانون إلى تقارب كبير بين الولايات المتحدة وتايوان في وقت تراجعت العلاقات بين واشنطن وبكي

أقر مجلس النواب الأميركي، اليوم الخميس، مشروع قانون ينص على منح مساعدات عسكرية ومبيعات أسلحة لتايوان بقيمة عشرة مليارات دولار ضمن ميزانية الدفاع الأميركية للعام 2023 ويتحتم الآن أن يحصل على موافقة مجلس الشيوخ.

ويشير مشروع القانون إلى تقارب كبير بين الولايات المتحدة وتايوان في وقت تراجعت العلاقات بين واشنطن وبكين إلى أدنى مستوياتها منذ عقود.وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ بوب ميننديز أن هذا "سيعزز إلى حدّ بعيد شراكة الولايات المتحدة الدفاعية مع تايوان".

وتم التوصل إلى هذا النص الذي يتوقع أن يثير غضب بكين، بعد مفاوضات طويلة، وكانت نسخة سابقة تنص على منح الجزيرة وضع "حليف كبير خارج حلف شمال الأطلسي".

وصعّد الرئيس شي جينبينغ في السنوات الأخيرة الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية على تايبيه.

كانت الصين قد أجرت في آب/أغسطس المنصرم تدريبات عسكرية واسعة النطاق في محيط تايوان، في عرض قوة غير مسبوق ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايبيه.وتعتبر بكين تايوان البالغ عدد سكانها نحو 23 مليون نسمة، إحدى محافظاتها وتهدد بضمها ولو بالقوة اذا دعت الحاجة.