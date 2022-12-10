بعد الانتقادات التي تلقاها، ترامب يتهم اليهود: خائنون، يجب أن يخجلوا من أنفسهم

ألقى رئيس الولايات المتحدة السابق دونالد ترامب اليوم (الجمعة) باللوم على القادة اليهود في بلاده

ألقى رئيس الولايات المتحدة السابق دونالد ترامب اليوم (الجمعة) باللوم على القادة اليهود في بلاده لعدم إظهارهم "الولاء" الكافي له ، عندما تعرض لانتقادات لاستضافته اثنين من منكري المحرقة المعادية للسامية في قصره في مارالاغو ، فلوريدا.

وقال ترامب: "لقد نسى القادة اليهود أنني أفضل رئيس لمصلحة إسرائيل دون أدنى شك". وأضاف "يجب أن يخجلوا من أنفسهم. هذا الخيانة لأصدقائهم وحلفائهم الأعظم هو سبب توقف الكثيرين في الكونجرس وكثيرين آخرين عن تقديم الدعم لإسرائيل". أيضًا ، في المنشور الذي نشره حول هذا الموضوع، ضم ترامب رابطًا لمقال المحلل المحافظ واين روث، أشاد فيه الأخير بسياسة ترامب الأمريكية الإسرائيلية، واتهم الرئيس قبله، باراك أوباما، بإقامة علاقات وثيقة مع معادون للسامية.

في نهاية نوفمبر الماضي، دعا ترامب المغني ومغني الراب كاني ويست إلى منزله في بالم بيتش، كما دعا منكر الهولوكوست الشهير نيك فوينتيس لتناول العشاء.

وأثارت الوجبة المشتركة انتقادات لترامب، الذي رفض إدانة آراء فوينتيس بشكل قاطع ، وبدلاً من ذلك أنكر أي معرفة بهوية الضيف.

منذ العشاء في قصر ترامب، شرع ويست وفوينتيس في حملة إعلامية يمينية ومعادية للسامية. خلال ذلك، ظهروا في برنامج أليكس جونز مع اعتراف ويست مرارًا بحبه لهتلر والنازيين، بينما ينكر الهولوكوست ويهاجم اليهود.