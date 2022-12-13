البيرو: الاحتجاجات تحصد سبعة قتلى من بينهم فتية تتراوح أعمارهم بين 15 و16 عاما في 36 ساعة

اتّسع نطاق الاحتجاجات ضد دينا بولوارتي في جميع أنحاء البلاد، خصوصاً في مدن الشمال وجبال الأنديس

خلفت الاحتجاجات في البيرو ، خمسة قتلى من المتظاهرين الذين خرجوا للمطالبة باستقالة الرئيسة الجديدة دينا بولوارتي وإجراء انتخابات جديدة والإفراج عن الرئيس السابق الذي أوقف إثر عزله، ما يرفع حصيلة ضحايا الاحتجاجات خلال الساعات الـ36 الأخيرة إلى سبعة قتلى، من بينهم فتية تتراوح أعمارهم بين 15 و16 عاماً.، وفق ما أعلنت السلطات.

واتّسع نطاق الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، خصوصاً في مدن الشمال وجبال الأنديس، وتواصلت الاحتجاجات رغم إعلان بولوارتي عزمها تقديم مشروع قانون لتقريب موعد الانتخابات العامة من 2026 إلى نيسان/أبريل 2024.

وقال مصدر في مكتب وسيطة الجمهورية إليانا ريفولار لوكالة فرانس برس "لقد سجّلنا سقوط سبعة قتلى" منذ الأحد حين اشتدّت حدّة هذه الاحتجاجات على عزل البرلمان الرئيس بيدرو كاستيو وتعيين نائبته بولوارتي مكانه، وأضاف المصدر أن أربعة أشخاص قتلوا الإثنين في إقليم أبوريماك (جنوب شرق) مسقط رأس بولوارتي: اثنان في تشينشيروس والآخران في أنداهوايلاس.

أما القتيل الخامس فسقط، وفق المصدر نفسه، في أريكيبا (جنوب)، ثاني كبرى مدن البلاد، عندما تدخلت الشرطة لطرد مئات المحتجّين من مدرّج المطار حيث أقاموا حواجز أشعلوا فيها النيران.وكان أول قتيلين في هذه الاحتجاجات سقطا الأحد في أبوريماك.

وكانت دول المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا التي تتولّى السلطة فيها حكومات يسارية، قد أعربت عن دعمها للرئيس المعزول.وقالت الدول الأربع في بيان مشترك إنّ الرئيس المعزول هو، منذ تسلّم السلطة في 2021، ضحية لحركة "عدائية ومناهضة للديموقراطية".