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إعلان حالة الطوارئ العامة في البيرو وسط الاحتجاجات

AFP

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البيروفية دينا بولوارت بعد أداء اليمين الدستورية كرئيسة جديدة بعد ساعات من عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيلو في ليما ، بيرو ، في 7 ديسمبر 2022.
Cris BOURONCLE / AFPالبيروفية دينا بولوارت بعد أداء اليمين الدستورية كرئيسة جديدة بعد ساعات من عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيلو في ليما ، بيرو ، في 7 ديسمبر 2022.

أعلنت البيرو حالة الطوارئ على مستوى البلاد الأربعاء وسط احتجاجات عنيفة ضد عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو

أعلنت البيرو حالة الطوارئ على مستوى البلاد الأربعاء وسط احتجاجات عنيفة ضد عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو خلفت حتى الآن سبعة قتلى.

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وقال وزير الدفاع ألبرتو أوتارولا إن الإجراء يسري 30 يوما بسبب "أعمال التخريب والعنف وقطع الطرق". ويطالب أنصار كاستيو الذي عزل وأوقف الأسبوع الماضي بعد محاولته حلّ الكونغرس والحكم بمراسيم، بالإفراج عنه وإجراء انتخابات جديدة.

أدت رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارت، الأربعاء الفائت، قسم اليمين بعد عزل الرئيس اليساري السابق بيدرو كاستيو، واعتقاله بإجراءات خاطفة.

وكانت دول المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا التي تتولى السلطة فيها حكومات يسارية قد أعربت عن دعمها للرئيس المعزول واعتبرته في بيان ضحية حركة عدائية ومناهضة للديمقراطية. 

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