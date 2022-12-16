البيرو: ارتفاع حصيلة الاضطرابات إلى 18 قتيلا

لم يحصل الاقتراح سوى على تأييد 49 صوتاً بينما يحتاج إلى 87 صوتاً لإمراره. وفي المجموع، عارض 33 نائباً المشروع بينما امتنع 25 نائباً عن التصويت.

أعلنت وزيرة الصحة في البيرو روزا غوتييريز، اليوم الجمعة، عن ارتفاع حصيلة الاضطرابات التي تشهدها البلاد إلى 18 قتيلا، قضى عددٌ منهم برصاص الشرطة والجيش، في ما لا يزال حوالى خمسة آلاف سائح عالقين في منطقة ماتشو بيتشو حيث تقع قلعة الإنكا الشهيرة.

وتطالب التظاهرات التي تواصلت، اليوم الجمعة، خصوصاً في أريكويبا (جنوب) وهوانكايو (وسط) وكوزكو (جنوب شرق) وأياكوتشو (جنوب) وبونو (جنوب شرق حدود بوليفيا)، بحل البرلمان وإطلاق سراح الرئيس المخلوع، واستقالة بولوارت - نائبة الرئيس كاستيو - وإجراء انتخابات عامّة فورية.

غير أنّ البرلمان رفض، اليوم الجمعة، مشروع قانون تقريب موعد الانتخابات. ولم يحصل الاقتراح سوى على تأييد 49 صوتاً بينما يحتاج إلى 87 صوتاً لإمراره. وفي المجموع، عارض 33 نائباً المشروع بينما امتنع 25 نائباً عن التصويت.

وقالت الرئيسة الجديدة دينا بولوارت خلال حفل أُقيم في الكلية العسكرية في ليما، اليوم الجمعة، "آسف للأحداث المأسوية التي أودت بالعديد من المواطنين في مناطق مختلفة من البلاد، هذا يجب أن يتوقف".وأضافت "أريد أن أدعو مرة أخرى إلى الهدوء، دعونا نفكّر في عائلاتنا وأطفالنا وجميع البيروفيين الذين يحتاجون للعيش بسلام لمواصلة عملهم، ولتحريك الاقتصاد... من أجل المضي قدماً".

وفي السابع من كانون الأول/ديسمبر، أمر الرئيس اليساري بيدرو كاستيو (53 عاماً) بحل البرلمان، الذي صوّت بعد وقت قليل من ذلك بغالبية كبيرة على إقالته بسبب "العجز الأخلاقي". وحاول كاستيو بدون جدوى اللجوء إلى سفارة المكسيك ولكنه اعتُقل. وقررت المحكمة العليا الخميس إبقاءه محتجزاً.

وحاول المتظاهرون الخميس السيطرة على مطار أياكوتشو في جنوب البلاد، غير أنّه جرى صدّهم من قبل الجيش، المخوّل التدخّل بسبب إعلان حالة الطوارئ.

وأشارت ريفولار إلى أنّ التقارير الواردة أفادت بأنّ الجنود "حاصرهم الحشد الذي كان يقترب. وأُمروا بالتهديد بإطلاق النار، ثم إطلاق النار في الهواء، ولكن في ما بعد كان هناك إطلاق نار كثيف".

وكانت الحكومة قد أعلنت حالة الطوارئ، الأربعاء المنصرم، في جميع أنحاء البلاد، بينما اقترحت تقديم موعد الانتخابات من نيسان/أبريل 2026 إلى كانون الأول/ديسمبر 2023.