زلزال بقوة 5,4 درجات يضرب منطقة نفطية جنوب تكساس

قال المكتب الوطني للأرصاد الجوية في ميدلاند على تويتر "هذا رابع أقوى زلزال في تاريخ ولاية تكساس"

أكدت السلطات الأميركية أن زلزالا بقوة 5,4 درجات ضرب مناطق انتاج النفط في غرب تكساس أمس الجمعة، ما أدى إلى اهتزاز المباني دون التسبب بأضرار.

وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركية فإن "الزلزال وقع عند الساعة 5,35 مساء بالتوقيت المحلي (23,35 ت غ) على بعد 22 كيلومترا شمال غرب ميدلاند وعلى عمق نحو ثمانية كيلومترات"، مضيفة أن "هزة ارتدادية بقوة 3,3 درجات على مقياس ريختر تبعت بعد ثلاث دقائق الهزة الأولى".

ومن جهته، قال المكتب الوطني للأرصاد الجوية في ميدلاند على تويتر "هذا رابع أقوى زلزال في تاريخ ولاية تكساس".

وفي هطا السياق، قال جاكوب رايلي خبير الأرصاد في قناة "كاي أل بي كاي" التلفزيونية على تويتر أن "الزلزال على الرغم من قوته المتوسطة فقد شعر به السكان في مناطق عدة من تكساس مثل لوبوك الى أقصى الشمال، بالقرب من منطقة تكساس بانهاندل، وصولا الى أوديسا على بعد 20 ميلا جنوب غرب ميدلاند".